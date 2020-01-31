Головні новини 31 січня: Помпео в Україні, коронавірус – близько

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Прибув державний секретар США до України ще уночі проти 31 січня. Першою його заявою одразу після прильоту були слова про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки.

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Підтримка України з боку США – незмінна. Я маю намір наголосити на цьому під час зустрічей з представниками української влади. Ми обговорюватимемо, в який спосіб зможемо покращити наше стратегічне партнерство та посилити позиції України як вільної й демократичної держави,

– зазначив дипломат.

Вже удень Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі. Зокрема, він поклав квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну", що біля Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві.

Помпео, Пристайко та Епіфаній вшанували пам’ять загиблих на Донбасі: відео

Щодо офіційних зустрічей американський посадовець у Києві зустрівся з:

очільником МЗС Вадимом Пристайком (обговорили подальше поглиблення стратегічного партнерства США – Україна, розвиток військового та економічного співробітництва, посилення двопартійної підтримки України);

(обговорили подальше поглиблення стратегічного партнерства США – Україна, розвиток військового та економічного співробітництва, посилення двопартійної підтримки України); президентом Володимиром Зеленським (обговорили підтримку та допомогу Україні з боку США, збільшення американських інвестицій, санкції проти Росії, питання Криму, авіакатастрофу МАУ в Ірані);

(обговорили підтримку та допомогу Україні з боку США, збільшення американських інвестицій, санкції проти Росії, питання Криму, авіакатастрофу МАУ в Ірані); предстоятелем ПЦУ Епіфанієм (обговорили становлення Православної Церкви України, її стан на окупованих територіях та розширення міжнародних зв'язків).

До теми! За яких умов США скасують санкції проти РФ: заява Помпео

Загроза коронавірусу

Епідемія коронавірусу потрохи наближається до України. Зокрема, у Росії на цю інфекцію захворіли вже двоє людей. Вірус діагностували у двох громадян Китаю, які перебувають в Забайкальському краї і в Тюменськый області.

Також хворих виявили в Італії та Великобританії. В обох країнах – по два випадки. Щодо Італії це китайська пара, яка прибула 23 січня в Мілан і перебувала в Італії приблизно десять днів. Далі вони переїхали до Риму. Щодо двох пацієнтів у Англії, то це члени однієї сім'ї – наразі невідомо, яке вони мають громадянство та чи були вони в китайському Ухані, звідки поширився новий коронавірус. Крім того, у Німеччині на коронавірус захворіла дитина – це вже шостий випадок у цій країні. Відомо, що батько дитини є працівником компанії Webasto, який контактував з інфікованою коронавірусом громадянкою Китаю.

Тим часом, у Львові госпіталізували двох людей, які повернулися з Китаю. Їх помістили у спеціальні бокси, які мають окремі виходи. Карантинні заходи триватимуть, поки лабораторні дослідження не спростують наявність інфекції. Відомо, що один львів'янин, що навчався у Китаї. Інший чоловік поїхав до Китаю у туристичну мандрівку, яку перервав і повернувся до Львова.

Також на карантин відправили дівчину, яка звернулася до медиків по допомогу, у Рівному. Відомо, що їй - 22 роки, а до медиків вона звернулася після того, як у неї підвищилась температура.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужали 184 людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Що варто знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Трагедія у Санкт-Петербурзі

У російському Санкт-Петербурзі під час демонтажу спортивного комплексу неочікувано обвалилася його покрівля. Під завалами знайшли тіло загиблого ремонтника. Також є потерпілі.

У мережі вже з’явилися відео з місця інциденту. Зокрема, на одному з них видно, як один робочий встигає заскочити у люльку підйомного крана, а інший – летить вниз разом із фрагментами будівлі. З цим чоловіком намагаються вийти на зв'язок, проте поки всі спроби є марними.

У Санкт-Петербурзі впав дах спорткомплексу під час демонтажу: відео

Також є відео, зняте безпілотником, на ньому можна побачити масштаби аварії.

Який вигляд має спорткомплекс після обвалення: відео

Що відомо про цей спорткомплекс? Це спортивно-концертний комплекс "Петербурзький". Він був відкритий в 1980 році. СКК перебудовують для проведення в ньому матчів чемпіонату світу з хокею у 2023 році.

Зверніть увагу! Brexit і безвіз між Україною та Великою Британією: що зміниться з 1 лютого

Brexit нарешті відбувся

Уночі проти 1 лютого Велика Британія остаточно має вийти з Євросоюзу. Раніше відповідну угоду ратифікували обидві палати британського парламенту, а також королева Єлизавета ІІ та сам Борис Джонсон. А 29 числа її ратифікацію схвалив Європарламент. Рада ЄС остаточно схвалила вихід Британії вже через добу у четвер, 30 січня.

У Британії відзначати її вихід із ЄС почали ще удень 31 січня. Зокрема, у Лондоні перед будівлею Вестмінстерського абатства та Біг-Беном відбулися два протилежні заходи.

У першому випадку Brexit святкували ті, хто раділи з останніх годин членства Британії в ЄС. Вони активно розмахували державними прапорами, виспівували патріотичні пісні. Відчувався загальний настрій піднесення людей які асоціюють себе, насамперед із Британією, а потім вже – з Європою.



Прихильники Brexit

Дещо менший за розмірами захід відбувся з іншого боку майдану. Його учасниками були ті, хто сумують за розлученням з ЄС, і вважають цей день по-справжньому жалобним.



Британці, які не підтримують припинення членства країни в ЄС

Крім того, противники Євросоюзу спалили його прапор на Даунінг стріт, де розміщується резиденція британського прем’єра.

Brexit: у Лондоні спалили прапор ЄС – відео

Про намір вийти з Європейського союзу британці оголосили ще давно. І у 2016 році відбувся відповідний референдум. Відповідно до його результатів, 51,9% громадян підтримали ідею Brexit. Попередньо вихід країни з ЄС запланували на 29 березня 2019. Але після кількох провальних голосувань у британському парламенті процедуру щодо Brexit переносили.