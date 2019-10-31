22:56
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, сегодня
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине

      69 Читати новину українською
      Новости Украины сегодня 31 октября 2019 – новости Украины и мира
      Главные новости 31 октября / Коллаж 24 канала

      Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича и позволила арестовать его. Парламент одобрил закон о конфискации незаконных активов чиновников, о независимой ГТС и внес изменения в бюджет-2019. Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом. Продолжение скандала с интимной перепиской нардепа Яременко. Такими были главные новости 31 октября.

       Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      Неприкосновенность Дубневича

      Узнайте больше о Ярославе Дубневиче, с которого Рада сняла неприкосновенность

      Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича, а также позволила привлечь его к уголовной ответственности, задержать и арестовать. А правоохранители вручили народному избраннику подозрение в преступлении. Так, Дубневича подозревают в коррупционных схемах по закупках для "Укрзализныци".

      Дубневичу объявили подозрение в 2 эпизодах:

      1. ложное декларирование, то есть нарушение антикоррупционного законодательства;
      2. другое дело касается коррупционных схем с закупками для "Укрзализныци". Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

      Ярослав Дубневич недоторканністьЯрослав Дубневич показал фигу, реагируя на снятие с него неприкосновенности / Фото Григория Константинова

      Сам Дубневич назвал обвинения НАБУ и Генпрокуратуры абсурдными. Он так возмутился, что дважды показал фигу во время своего выступления в парламенте. При этом рассказал, что возьмет с собой в СИЗО полотенце, мыло и спортивный костюм.

      Меру пресечения Дубневичу Высший антикоррупционный суд будет выбирать 1 ноября.

      Читайте также: Дубневич фигурирует в 37 журналистских расследованиях: детали

      Рада одобрила ряд законов

      Рада окончательно приняла закон о конфискации незаконных активов государственных чиновников и представителей органов местного самоуправления. Также закон предусматривает наказание за приобретение незаконного имущества. Документ фактически является восстановлением закона о незаконном обогащении, ранее отмененного решением Конституционного Суда.

      Читайте также: Наказание за незаконное обогащение: кому грозит конфискация и заключение на 10 лет

      Что предусматривает закон о конфискации незаконных активов?

      Позволяет стягивать активы из чиновников в доход государства, если суд примет соответствующее решение о незаконности их приобретения;

      регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такими можно считать те активы, стоимость которых более чем в 6,5 миллиона гривен превышать доходы чиновника.

      Как будут наказывать?

      Лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до от 3 до 7 лет.

      Согласно закону, иск о признании активов необоснованными будет подавать НАБУ по согласованию САП. Под действие закона также будет попадать незаконное имущество, приобретенное за 3 года до того, как закон вступит в силу.

      Верховна Рада законодавство незаконні активи
      Верховная Рада приняла закон о конфискации незаконных активов / Фото Getty Images

      Рада приняла законопроект о проведении процесса о выделении функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Оператор украинской газотранспортной системы будет независимым.

      Что меняет закон?

      Оператором ГТС, находящейся в госсобственности и не подлежащей приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

      Запрещается полная или частичная приватизация оператора ГТС, полная или частичная приватизация основных фондов, являющихся объектами госсобственности и использующихся оператором ГТС в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа по магистральным трубопроводам.

      Изменения в бюджет-2019

      Рада одобрила изменения в закон про государственный бюджет на 2019 год. Так, нардепы выделили больше денег на зарплаты шахтерам, правоохранителям, на оборону и дороги. Увеличат финансирование и на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и на людей с инвалидностью.

      Украина и НАТО

      Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

      Зеленський Столтенберг НАТО Україна КиївЗеленский встретился со Столтенбергом / коллаж 24 канала

      Основные тезисы Зеленского и Столтенберга:

      • Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО,
      • Альянс никогда не признает аннексию Крыма;
      • "Северный поток-2" укрепляет Россию и ослабляет Европу;
      • Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море;
      • Разведение войск в Петровском будет 4 ноября.

       Смотрите видео, как Столтенберг в Раде процитировал Шевченко

      Комиссия Украина НАТО выступила с совместным заявлением. В ней, в частности, говорится о требовании к России о возврате оккупированных территорий и венгерско-украинском языковом конфликте. С самого начала Венгрия блокировала это заявление, но в последний момент передумала.

      Продолжение скандала с Яременко

      Журналисты привели доказательства, что интимные переписки с разными женщинами нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко прямо во время заседаний парламента носят системный характер. Первые такие интимные переписки политика журналисты зафиксировали еще в сентябре, остальные – датированные концом октября.

      Читайте также: Яременко заставил извиниться пранкер-"Рябошапка" – фотодоказательство

      Вместо того, чтобы думать о законах, Яременко во время заседания Рады переписывается с женщинами и рассматривает их фото на сайтах знакомств. За эти инциденты "слуга народа" извинился с трибуны парламента, однако в то же время обвинил журналистов в аморальном поведении.

      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила планирует наказать Яременко. Сейчас есть 3 варианта: Яременко уходит с поста главы комитета, уходит из фракции, добровольно сложит депутатский мандат.

      31 октября появилась новая порция фотографий переписок Яременко.

      В частности, 29 октября у девушки по имени Эльвира Яременко поинтересовался, какой алкоголь она предпочитает.

      "Под настроение. Вино, виски, шампанское", – ответила девушка.

      листування Богдана Яременка повії фотоПереписка Яременко с девушкой об алкоголе

      В то же время "слуга народа" общался с девушкой, которая в мессенджере фейсбук была подписана как Анна Степаницкая. Она прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила комбинезон.

      Яременко листування фотоДевушка хвастается Яременко, что купила комбинезон

      Еще одну переписку Яременко вел с женщиной по имени Галина. Она слезно просила у нардепа помощи в покупке квартиры.

      Ты знаешь, я живу на съемной квартире, есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо $ 10 000, чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! На любые твои условия, пожалуйста, помоги мне,
      – писала Галина.

      "Галя, это значительно выше моих возможностей", – ответил Яременко.

      Яременко переписка фото листування скандал секс повіїПереписка Яременко с женщиной по имени Галина

       

      Хэллоуин и украинские политики

      Традиция праздновать Хэллоуин, которая ежегодно становится все более популярной в Украине, пока еще не добралась до Верховной Рады. Но 24 канал решил предположить, как могли бы выглядеть народные депутаты и президент в праздничных, устрашающих образах.

      Смотрите также: 10 атмосферных мультфильмов на Хэллоуин

      Смотрите фотоподборку от 24 канала о том, как могли бы выглядеть политики на Хэллоуин:

       

      blog_ava
      Хэллоуин-2019: когда и как отмечают жуткий праздник
      сегодня
      98116
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики НАТО Йенс Столтенберг Законодательство Богдан Яременко Владимир Зеленский Ярослав Дубневич Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      сегодня , 22:30 Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      Ірина Кошанська 69
      Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      сегодня , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, адже живу не тільки для себе, –кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 139
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      сегодня , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 44
      Что даст Украине членство в НАТО?
      сегодня , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 164
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      сегодня , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 315
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук