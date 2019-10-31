Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине

Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича и позволила арестовать его. Парламент одобрил закон о конфискации незаконных активов чиновников, о независимой ГТС и внес изменения в бюджет-2019. Зеленский встретился с генсеком НАТО Столтенбергом. Продолжение скандала с интимной перепиской нардепа Яременко. Такими были главные новости 31 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Неприкосновенность Дубневича

Узнайте больше о Ярославе Дубневиче, с которого Рада сняла неприкосновенность

Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича, а также позволила привлечь его к уголовной ответственности, задержать и арестовать. А правоохранители вручили народному избраннику подозрение в преступлении. Так, Дубневича подозревают в коррупционных схемах по закупках для "Укрзализныци".

Дубневичу объявили подозрение в 2 эпизодах:

ложное декларирование, то есть нарушение антикоррупционного законодательства; другое дело касается коррупционных схем с закупками для "Укрзализныци". Говорится об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.

Ярослав Дубневич показал фигу, реагируя на снятие с него неприкосновенности / Фото Григория Константинова

Сам Дубневич назвал обвинения НАБУ и Генпрокуратуры абсурдными. Он так возмутился, что дважды показал фигу во время своего выступления в парламенте. При этом рассказал, что возьмет с собой в СИЗО полотенце, мыло и спортивный костюм.

Меру пресечения Дубневичу Высший антикоррупционный суд будет выбирать 1 ноября.

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Рада одобрила ряд законов

Рада окончательно приняла закон о конфискации незаконных активов государственных чиновников и представителей органов местного самоуправления. Также закон предусматривает наказание за приобретение незаконного имущества. Документ фактически является восстановлением закона о незаконном обогащении, ранее отмененного решением Конституционного Суда.

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Что предусматривает закон о конфискации незаконных активов?

Позволяет стягивать активы из чиновников в доход государства, если суд примет соответствующее решение о незаконности их приобретения;

регулирует определение того, что именно является незаконным активом. Такими можно считать те активы, стоимость которых более чем в 6,5 миллиона гривен превышать доходы чиновника.

Как будут наказывать?

Лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до от 3 до 7 лет.

Согласно закону, иск о признании активов необоснованными будет подавать НАБУ по согласованию САП. Под действие закона также будет попадать незаконное имущество, приобретенное за 3 года до того, как закон вступит в силу.



Верховная Рада приняла закон о конфискации незаконных активов / Фото Getty Images

Рада приняла законопроект о проведении процесса о выделении функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга). Оператор украинской газотранспортной системы будет независимым.

Что меняет закон?

Оператором ГТС, находящейся в госсобственности и не подлежащей приватизации, может быть исключительно субъект хозяйствования, владельцем 100% корпоративных прав которого является государство или субъект хозяйствования, 100% корпоративных прав которого принадлежат государству.

Запрещается полная или частичная приватизация оператора ГТС, полная или частичная приватизация основных фондов, являющихся объектами госсобственности и использующихся оператором ГТС в процессе осуществления деятельности по транспортировке газа по магистральным трубопроводам.

Изменения в бюджет-2019

Рада одобрила изменения в закон про государственный бюджет на 2019 год. Так, нардепы выделили больше денег на зарплаты шахтерам, правоохранителям, на оборону и дороги. Увеличат финансирование и на пострадавших от катастрофы на ЧАЭС и на людей с инвалидностью.

Украина и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленский встретился со Столтенбергом / коллаж 24 канала

Основные тезисы Зеленского и Столтенберга:

Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО,

Альянс никогда не признает аннексию Крыма;

"Северный поток-2" укрепляет Россию и ослабляет Европу;

Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море;

Разведение войск в Петровском будет 4 ноября.

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Комиссия Украина – НАТО выступила с совместным заявлением. В ней, в частности, говорится о требовании к России о возврате оккупированных территорий и венгерско-украинском языковом конфликте. С самого начала Венгрия блокировала это заявление, но в последний момент передумала.

Продолжение скандала с Яременко

Журналисты привели доказательства, что интимные переписки с разными женщинами нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко прямо во время заседаний парламента носят системный характер. Первые такие интимные переписки политика журналисты зафиксировали еще в сентябре, остальные – датированные концом октября.

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Вместо того, чтобы думать о законах, Яременко во время заседания Рады переписывается с женщинами и рассматривает их фото на сайтах знакомств. За эти инциденты "слуга народа" извинился с трибуны парламента, однако в то же время обвинил журналистов в аморальном поведении.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила планирует наказать Яременко. Сейчас есть 3 варианта: Яременко уходит с поста главы комитета, уходит из фракции, добровольно сложит депутатский мандат.

31 октября появилась новая порция фотографий переписок Яременко.

В частности, 29 октября у девушки по имени Эльвира Яременко поинтересовался, какой алкоголь она предпочитает.

"Под настроение. Вино, виски, шампанское", – ответила девушка.

Переписка Яременко с девушкой об алкоголе

В то же время "слуга народа" общался с девушкой, которая в мессенджере фейсбук была подписана как Анна Степаницкая. Она прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила комбинезон.

Девушка хвастается Яременко, что купила комбинезон

Еще одну переписку Яременко вел с женщиной по имени Галина. Она слезно просила у нардепа помощи в покупке квартиры.

Ты знаешь, я живу на съемной квартире, есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо $ 10 000, чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! На любые твои условия, пожалуйста, помоги мне,

– писала Галина.

"Галя, это значительно выше моих возможностей", – ответил Яременко.

Переписка Яременко с женщиной по имени Галина

Хэллоуин и украинские политики

Традиция праздновать Хэллоуин, которая ежегодно становится все более популярной в Украине, пока еще не добралась до Верховной Рады. Но 24 канал решил предположить, как могли бы выглядеть народные депутаты и президент в праздничных, устрашающих образах.

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Смотрите фотоподборку от 24 канала о том, как могли бы выглядеть политики на Хэллоуин: