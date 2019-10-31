Головні новини 31 жовтня: Рада зняла недоторканність з Дубневича, Столтенберг в Україні

Верховна Рада зняла недоторканність з нардепа Ярослава Дубневича та дозволила арештувати його. Парламент схвалив закон про конфіскацію незаконних активів чиновників, про незалежну ГТС та вніс зміни до бюджету-2019. Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом. Продовження скандалу з інтимним листуванням нардепа Яременка. Такими були головні новини 31 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Недоторканність Дубневича

Дізнайтеся більше про Ярослава Дубневича, з якого Рада зняла недоторканність

Верховна Рада зняла недоторканність з нардепа Ярослава Дубневича, а також дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності, затримати та арештувати. А правоохоронці вже вручили народному обранцю підозру у злочині. Так, Дубневича підозрюють у корупційних схемах через закупівлі для Укрзалізниці.

Дубневичу оголосили підозру у 2 епізодах:

неправдиве декларування, тобто порушення антикорупційного законодавства; інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для Укрзалізниці. Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.



Ярослав Дубневич показав дулю, реагуючи на зняття з нього недоторканності / Фото Григорія Константинова

Сам Дубневич назвав обвинувачення НАБУ та Генпрокуратури абсурдними. Він так обурився, що двічі показав дулю під час свого виступу в парламенті. При цьому розповів, що візьме з собою в СІЗО рушник, мило та спортивний костюм.

Запобіжний захід Дубневичу Вищий антикорупційний суд обиратиме 1 листопада.

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Рада схвалила низку законів

Рада остаточно схвалила закон про конфіскацію незаконних активів державних чиновників та представників органів місцевого самоврядування. Також закон передбачає покарання за набуття незаконного майна. Документ, фактично, є відновленням закону про незаконне збагачення, раніше скасованого рішенням Конституційного Суду.

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Що передбачає закон про конфіскацію незаконних активів?

Дозволяє стягувати активи з чиновників у дохід держави, якщо суд ухвалить відповідне рішення про незаконність їх набуття;

урегульовує визначення того, що саме є незаконним активом. Такими вважатимуться ті активи, вартість яких у понад 6,5 мільйона гривень перевищуватиме доходи чиновника.

Як каратимуть?

Позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до від 3 до 7 років.

Згідно з законом, позов про визнання активів необґрунтованими подаватиме НАБУ за погодженням САП. Під дію закону також потраплятиме незаконне майно, набуте за 3 роки до того, як закон набуде чинності.



Верховна Рада схвалила закон про конфіскацію незаконних активів / Фото Getty Images

Рада ухвалила законопроєкт про проведення процесу щодо виділення функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга). Оператор української газотранспортної системи буде незалежним.

Що змінює закон?

Оператором ГТС, що перебуває у держвласності і не підлягає приватизації, може бути виключно суб'єкт господарювання, власником 100% корпоративних прав якого є держава або суб'єкт господарювання, 100% корпоративних прав якого належать державі.

Забороняється повна або часткова приватизація оператора ГТС, повна або часткова приватизація основних фондів, що є об'єктами держвласності і використовуються оператором ГТС у процесі здійснення діяльності з транспортування газу магістральними трубопроводами.

Зміни до бюджету-2019

Рада схвалила зміни до закону по державний бюджет на 2019 рік. Так, нардепи виділили більше грошей на зарплати шахтарям, правоохоронцям, на оборону та дороги. Збільшать фінансування і на постраждалих від катастрофи на ЧАЕС та на людей з інвалідністю.

Україна і НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.



Зеленський зустрівся зі Столтенбергом / колаж 24 каналу

Основні тези зустрічі Зеленського і Столтенберга:

Україна готова прискорити підготовку до членства в НАТО;

Альянс ніколи не визнає анексію Криму;

"Північний потік-2" зміцнює Росію та послаблює Європу;

Україна та Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання у Чорному морі;

Розведення військ у Петрівському буде 4 листопада.

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Комісія Україна – НАТО виступила зі спільною заявою. У ній, зокрема, мовиться про вимогу до Росії щодо повернення окупованих територій і угорсько-український мовний конфлікт. З самого початку Угорщина блокувала цю заяву, але в останній момент передумала.

Продовження скандалу з Яременком

Журналісти навели докази, що інтимні листування з різними жінками нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка просто під час засідань парламенту мають системний характер. Перші такі інтимні переписки політика журналісти зафіксували ще у вересні, останні – датовані кінцем жовтня.

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Замість того, щоб думати про закони, Яременко під час засідання Ради переписується з жінками і розглядає їхні фото на сайтах знайомств. За ці інциденти "слуга народу" вибачився з трибуни парламенту, проте водночас звинуватив журналістів в аморальній поведінці.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила планує покарати Яременка. Наразі є 3 варіанти: Яременко йде з посади голови комітету, йде з фракції, добровільно складе депутатський мандат.

31 жовтня з’явилася нова порція фотознімків листувань Яременка.

Зокрема, 29 жовтня у дівчини на ім’я Ельвіра Яременко поцікавився, якому алкоголю вона надає перевагу.

"Під настрій. Вино, віскі, шампанське", – відповіла дівчина.



Листування Яременка з дівчиною про алкоголь

Водночас "слуга народу" спілкувався з дівчиною, яка в месенджері фейсбук була підписана як Анна Степаницька. Вона надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила комбінезон.



Дівчина хвалиться Яременку, що купила комбінезон

Ще одне листування Яременко вів з жінкою на ім’я Галина. Вона слізно просила у нардепа про допомогу в покупці квартири.

Ти знаєш, я живу на зйомній квартирі, є можливість мати свою квартиру. Мені треба $10 000, щоб у мене був дах над головою з дочкою, для мене це так важливо, я готова заради цього на все! На будь-які твої умови, будь ласка, допоможи мені,

– писала Галина.

"Галя, це значно вище моїх можливостей", – відповів Яременко.



Листування Яременка з жінкою на ім'я Галина

Геловін та українські політики

Традиція святкувати Геловін, яка щороку стає дедалі популярнішою в Україні, поки що ще не дісталася до Верховної Ради. Але 24 канал вирішив припустити, як могли б виглядати народні депутати і президент у святкових, страхітливих образах.

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Дивіться фотопідбірку від 24 каналу про те, як могли б виглядати політики у Геловін: