"Главный лесник страны": как соцсети отреагировали на расследование о ДТП Трухина

Расследование резонансной аварии с уже бывшим "слугой народа", нардепом Александром Трухиным наделало шума в сети. Пользователи соцсетей делятся забавными мемами после обнародованных журналистами кадров с политиком. На них он пытался "разрешить инцидент", предлагая взятку полицейским.

Более того, Трухин хотел покинуть место ДТП, следовательно, "крылатой" стала его фраза "Я тихонько отойду в лес...". Именно вокруг нее в соцсетях распространяют больше всего шуток.

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Соцсети зацепились за фразу нардепа

Поздно вечером 1 февраля журналисты опубликовали расследование обстоятельств ДТП.

В инциденте, который произошел в августе 2021 года, пострадали 6 человек. Среди них – глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче. С тех пор звучали различные заявления и оценки ситуации от политиков, правоохранителей. После обнародования видео с места ДТП, снятых нагрудной камеры полицейского, "Слуга народа" решила наказать нардепа и выгнала из партии.

Из информации прессы следует, что Трухин просился у полицейских сбежать в лес, чтобы избежать ответственности.

Давай я тихонечко сейчас в лес пойду. Я поговорю с Денисом Монастырским... (главой МВД – 24 канал). Потом найдемся и я отблагодарю,

– слышен голос, похожий на Трухина.

Теперь пользователи окрестили Трухина едва ли не "главным лесником страны".

Лесник среди зверей / Фото с фейсбук-страницы GONI MEMES

"До Трускавца никто не подвезет"

Журналисты утверждают , что глава МВД Денис Монастырский видел видео с нардепом, снятое на нагрудные камеры полицейских, еще до того, как его опубликовали в СМИ.

К мемам решили привлечь не только Трухина, но и известные мультфильмы.

Ситуацию с Трухиным разбирают на мемы / Фото из телеграма "Ху*в*й Харьков"

Фраза Трухина стала "крылатой" / Фото из телеграма "Ху*в*й Харьков"

Сымитировали даже переписку, где помощник президента "Слуги народа" Сергея Шефира, где он просит подвезти до Трускавца. "Согласие" Трухин игнорирует.

Также смеются над забавными жизненными ситуациями.

Мемы о Трухине разлетаются по сети / Фото Друга приватна мемарня

Об инциденте слагают песни

Не поленились пользователи воспеть "усилия" Трухина с бегством. В частности, артист Александр Положинский опубликовал куплет на странице в фейсбуке.

Давай я тихесенько до лісу піду

Пізніше із Денисом розмову проведу

А тих 150 собі можеш забрать

І я знайдуся потім, тож не нада іспалнять.

В комментариях люди высказывают свои мысли и не ленятся добавлять другие мемы. Уже о 150 тысячах.

Посмеялись и над взяткой, которую предлагал Трухин / Фото с фейсбука GONI MEMES

Из расследования также следует, что нардеп Трухин предлагал патрульным 150 тысяч взятки. По данному факту генпрокурорка Ирина Венедиктова уже поручила зарегистрировать уголовное дело.

Сеть "полюбила" фразу Трухина о побеге в лес / Фото из фейсбука "Процишин официальный"

Последние новости о ДТП с Трухиным

В ГБР заявляли, что видео с первых минут после ДТП, которое опубликовали журналисты, у них не было. Там говорят, что допрашивали сотрудника полиции, который предоставил эти кадры, но тогда он о них не рассказывал.

В "Слуге народа" прокомментировали журналистское расследование об аварии с участием Александра Трухина. Там жестко высказывались относительно своего коллеги.

В МВД 2 февраля открестились от попытки нардепа "договориться" с министром внутренних дел Украины. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ГБР.

Все, что известно об инциденте: смотрите видео