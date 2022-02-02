"Главный лесник страны": как соцсети отреагировали на расследование о ДТП Трухина
Источник:24 канал
Расследование резонансной аварии с уже бывшим "слугой народа", нардепом Александром Трухиным наделало шума в сети. Пользователи соцсетей делятся забавными мемами после обнародованных журналистами кадров с политиком. На них он пытался "разрешить инцидент", предлагая взятку полицейским.
Более того, Трухин хотел покинуть место ДТП, следовательно, "крылатой" стала его фраза "Я тихонько отойду в лес...". Именно вокруг нее в соцсетях распространяют больше всего шуток.
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Соцсети зацепились за фразу нардепа
Поздно вечером 1 февраля журналисты опубликовали расследование обстоятельств ДТП.Важно! В инциденте, который произошел в августе 2021 года, пострадали 6 человек. Среди них – глава комитета арбитров УАФ Лучано Луче. С тех пор звучали различные заявления и оценки ситуации от политиков, правоохранителей. После обнародования видео с места ДТП, снятых нагрудной камеры полицейского, "Слуга народа" решила наказать нардепа и выгнала из партии.
Из информации прессы следует, что Трухин просился у полицейских сбежать в лес, чтобы избежать ответственности.
Давай я тихонечко сейчас в лес пойду. Я поговорю с Денисом Монастырским... (главой МВД – 24 канал). Потом найдемся и я отблагодарю,
– слышен голос, похожий на Трухина.
Теперь пользователи окрестили Трухина едва ли не "главным лесником страны".
Лесник среди зверей / Фото с фейсбук-страницы GONI MEMESОбратите внимание! Журналисты утверждают, что глава МВД Денис Монастырский видел видео с нардепом, снятое на нагрудные камеры полицейских, еще до того, как его опубликовали в СМИ.
"До Трускавца никто не подвезет"
К мемам решили привлечь не только Трухина, но и известные мультфильмы.
Фраза Трухина стала "крылатой" / Фото из телеграма "Ху*в*й Харьков"
Сымитировали даже переписку, где помощник президента "Слуги народа" Сергея Шефира, где он просит подвезти до Трускавца. "Согласие" Трухин игнорирует.
Также смеются над забавными жизненными ситуациями.
Мемы о Трухине разлетаются по сети / Фото Друга приватна мемарня
Об инциденте слагают песни
Не поленились пользователи воспеть "усилия" Трухина с бегством. В частности, артист Александр Положинский опубликовал куплет на странице в фейсбуке.
Давай я тихесенько до лісу піду
Пізніше із Денисом розмову проведу
А тих 150 собі можеш забрать
І я знайдуся потім, тож не нада іспалнять.
В комментариях люди высказывают свои мысли и не ленятся добавлять другие мемы. Уже о 150 тысячах.
Посмеялись и над взяткой, которую предлагал Трухин / Фото с фейсбука GONI MEMESК слову! Из расследования также следует, что нардеп Трухин предлагал патрульным 150 тысяч взятки. По данному факту генпрокурорка Ирина Венедиктова уже поручила зарегистрировать уголовное дело.
Сеть "полюбила" фразу Трухина о побеге в лес / Фото из фейсбука "Процишин официальный"
Последние новости о ДТП с Трухиным
- В ГБР заявляли, что видео с первых минут после ДТП, которое опубликовали журналисты, у них не было. Там говорят, что допрашивали сотрудника полиции, который предоставил эти кадры, но тогда он о них не рассказывал.
- В "Слуге народа" прокомментировали журналистское расследование об аварии с участием Александра Трухина. Там жестко высказывались относительно своего коллеги.
- В МВД 2 февраля открестились от попытки нардепа "договориться" с министром внутренних дел Украины. В ведомстве добавили, что полицейские добросовестно выполнили свои служебные обязанности по документированию этого ДТП, а дальше дело расследует ГБР.
Все, что известно об инциденте: смотрите видео