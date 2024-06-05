"Неприятные вещи для России": политтехнолог предположил, как Украине использовать Саммит мира

Президент США Джо Байден не будет присутствовать на первом Глобальном саммите мира, который будет проходить 15 –16 июня 2024 года в Швейцарии. Однако присутствие американского лидера вовсе необязательно.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает, что Украина может использовать итоги Саммита мира для различных переговоров с партнерами, в частности, по поставкам вооружения.

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"Не грех использовать"

Борис Тизенгаузен отметил, что на Саммите мира будут обсуждаться три темы. Известно, что Саммит мира не посетит лидер Штатов Джо Байден. У него продолжается предвыборная кампания. Однако в мероприятии примут участие вице-президент США Камала Харрис и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Чисто политически идея саммита очень правильная. Его нужно проводить. Но его итог будет не настолько значимым, чтобы Байден для себя принял решение посетить его. Камала Харрис – тоже очень важный человек. Кстати, Салливан тоже будет,

– сказал политтехнолог.

Он предположил, что на Саммите мира будет принято итоговое обращение, что применение ядерного оружия недопустимо, продовольственные логистические цепи должны дальше существовать, чтобы не было голода, необходимо освободить украинских детей, "перемещенных" Россией, и так далее.

"Или не будет итоговой. Мы ее используем сами для большого количества кулуарных переговоров. В частности, и по поставкам как-то хороших вещей, неприятных для России. Саммит мира не грех использовать для этих переговоров", – убежден Тизенгаузен.

Чего боится Китай

Китай отказался участвовать в Саммите мира. Политтехнолог подчеркнул, что больше всего Пекин боится, что его признают союзником кремлевского диктатора Владимира Путина. Поэтому они часто делают заявления, что не являются "стороной конфликта".

Поэтому не думать, что Китай – это нейтральный игрок, который может повлиять на Россию, а переводить КНР в статус союзника Путина. Товары двойного назначения, поддержка экономики, закупка энергоносителей. Они не хотят перехода в статус союзника России. Это нужно использовать и учитывать,

– добавил он.

Саммит мира: главное