Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає, що Україна може використати підсумки Саміту миру для різних переговорів із партнерами, зокрема, щодо постачання озброєння.

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"Не гріх використати"

Борис Тизенгаузен зазначив, що на Саміті миру будуть обговорюватись три теми. Відомо, що Саміт миру не відвідає лідер Штатів Джо Байден. У нього триває передвиборча кампанія. Однак у заході візьмуть участь віцепрезидентка США Камала Гарріс та радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Чисто політично ідея саміту дуже правильна. Його потрібно проводити. Але його підсумок буде не настільки значущим, щоб Байден для себе прийняв рішення відвідати його. Камала Гарріс – теж дуже важлива людина. До речі, Салліван теж буде,

– сказав політтехнолог.

Він припустив, що на Саміті миру буде прийняте підсумкове звернення, що застосування ядерної зброї неприпустимо, продовольчі логістичні ланцюги повинні далі існувати, щоб не було голоду, необхідно звільнити українських дітей, "переміщених" Росією, і так далі.

"Або не буде підсумковою. Ми її використаємо самі для великої кількості кулуарних переговорів. Зокрема, і щодо поставок якось хороших речей, неприємних для Росії. Саміт миру не гріх використати для цих переговорів", – переконаний Тизенгаузен.

Чого боїться Китай

Китай відмовився брати участь у Саміті миру. Політтехнолог підкреслив, що найбільше Пекін боїться, що його визнають союзником кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Тому вони часто роблять заяви, що не є "стороною конфлікту".

Тому не думати, що Китай – це нейтральний гравець, який може вплинути на Росію, а переводити КНР у статус союзника Путіна. Товари подвійного призначення, підтримка економіки, закупівля енергоносіїв. Вони не хочуть переходу у статус союзника Росії. Це потрібно використовувати та враховувати,

– додав він.

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