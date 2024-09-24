Уставшая пехота долго не продержится, – военный Сергей Гнездилов объяснил, почему ушел в СОЧ

От украинских военных все чаще звучит мысль, что государство должно определить на законодательном уровне вопрос демобилизации, ведь истощение накапливается. Так, 21 сентября военнослужащий Сергей Гнездилов совершил публичное самовольное оставление воинской части (СЗЧ).

Гнездилов демонстративно покинул службу для того, чтобы привлечь внимание к отсутствию сроков службы, ясности на законодательном уровне по этому вопросу и сроков демобилизации. Об этом Гнездилов рассказал 24 Каналу, отметив, что игнорирование этой проблемы может иметь серьезные последствия.

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Никого не призывал идти с ним

Военный 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады отметил, что когда в 2019 году он пошел защищать Украину, то имел четкое понимание: если начнется полномасштабное вторжение, то государство примет все возможные законы и нормирует граждан не только в правах, но и в обязанностях.

По мнению Сергея Гнездилова, в Украине есть широкий круг прав, даже во время войны, но у нас очень мало говорится об ответственности и об обязанностях. У нас не подвергается сомнению то, что человек должен платить налоги. Однако почему-то именно вопрос защиты отечества стал, по его словам, не интересным для медиа и для людей.

Два года везде я об этом кричал, пытался как можно сильнее привлечь внимание общества к этой проблеме. В результате понял, что только покрыв свою голову позором и пойдя публично в СОЧ, могу на время снова поднять эту тему в обществе,

– подчеркнул он.

Гнездилов заметил, что никогда не призывал кого-то идти и им в СОЧ, о чем пишут его оппоненты. В то же время по его информации, на сегодня уже 80 тысяч человек в Украине находятся в СОЧ.

"Поэтому обществу нужно понять. Или страна определяет повестку дня относительно того, как будем воевать, и это будет происходить поочередно. Или мы просто посыплемся, потому что уставшая пехота долго не продержится. Это наверное последние остатки сил вообще, которые может в себе найти человек после такого длительного пребывания на фронте", – подчеркнул военнослужащий.

Очень радикальный шаг

С позицией Сергея Гнездилова не согласился адвокат, активист, доброволец Маси Найем, который получил тяжелое ранение на фронте в 2022 году. В своем заметке в соцсети он отметил, что "демобилизация обязательно должна быть" и власть с этим очень опоздала. Однако вопрос о СОЧ и его легитимизации для него является недопустимым.

Несмотря на то, что Найем оказывает юридическую поддержку в частности военным, которые решились на СОЧ, сам он никогда публично не выходил на защиту факта самовольного оставления части.

Однако по мнению Гнездилова, проблема заключается в том, что украинское общество не способно говорить четко о проблемах, которые есть. Государство, по его словам, не дало ему другого инструментария.

Такое впечатление, что Маси считает, что военные впервые слышат термин СОЧ, они не общаются ни с кем в армии и в их подразделении этого никогда не случалось. Это непонятная мне позиция, но если он так считает, со всем уважением к его пути, к тому, что он потерял на этой войне, я согласен, что это очень радикальный шаг,

– отметил Сергей Гнездилов.

Справка. Сергей Гнездилов ушел добровольцем в ряды украинской армии в 2019 году. Участвовал в боях за Пески, Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Гуляйполе, Бахмут. Был командиром отдела разведки 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.