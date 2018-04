Голос страны 8 сезон 11 выпуск: ожесточенные нокауты Тины Кароль и шокирующие вердикты Джамалы

Одиннадцатый выпуск 8 сезона вокального шоу "Голос страны" вышел на экраны канала "1+1" 8 апреля в 21:00. Джамала, Потап и Сергей Бабкин уже определились с составом своих команд после "боев". Сегодня вокалистов-участников команд Джамалы и Тины ждал третий этап – "нокауты", во время которых они имели только один шанс на продолжение в шоу.

По условиям шоу "Голос страны" 8 сезон, участники перешли к нокаутам – последнему этапу перед прямыми эфирами, которые стартуют с 15 апреля. В нокауты попали 34 участника – по 9 в каждой команде звездного тренера. Во время первой части нокаутов Потап и Сергей Бабкин определились – кто из их участников попал в прямые эфиры. На очереди – команды Джамалы и Тины Кароль.

Звездными тренерами "Голос страны" 8 сезон стали: Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль. Неизменными ведущими шоу стали звездные супруги – Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а также – известный шоумен и юморист – актер студии "Квартал 95" Артем Гагарин.

Анна Тринчер

Настоящая звезда украинского сериала "Школа" и участница команды Джамалы первой вышла побороться в нокаут. Анна спела хит "Там де ми є", чем действительно зажгла публику. Судьи остались довольны выступлением, а сама Джамала посадила ее на первый стул.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Анна Тринчер – "Там де ми є"

Анри Болквадзе

Уверенный в себе парень Анри вторым вышел на сцену и исполнил композицию "Attention". Анри во время нокаутов не смог поразить всех судей, а особенно – наставницу Джамалу. Из-за нехватки "танцевальности и музыкальности" она сразу же выгнала Анри из своей команды.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Анри Болквадзе – "Attention"

Казак Сиромаха

Настоящий казак проекта Сиромаха третьим вышел зажигать музыкальное шоу. Для своего выступления мужчина вместе с Джамалой выбрал рэп-хит "Монах". Необычное амплуа казака неожиданно поразило всех присутствующих на шоу. Но после больших сомнений Джамалы она все же посадила его на второе кресло.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Козак Сиромаха – "Монах"

Арсен Витрецкий

Беспокойный и очень загадочный участник команды Джамалы следующим вышел во время нокаутов. Арсен выполнил лирическую композицию "Gangsta" и очаровал всех женщин в зале. Восхищенными остались и судьи, из-за чего Джамала посадила его на второе кресло, сдвинув казака Сиромаху на третье кресло.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Арсен Витрецкий – "Gangsta"

Адриана Шевчук

Девушка во время приготовлений к шоу несколько раз боролась с симптомами гриппа, но все же смогла подготовиться к нокаутам. Подопечная Джамалы выполнила "Антарктиду". Ее неоднократно называют "украинской Адель" и недаром, поскольку она оправдала ожидания Джамалы. Она посадила девушку на третье кресло, в очередной раз сдвинув казака Сиромаху на рискованное четвертое место.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Адриана Шевчук – "Антарктида"

Ксения Бридж

Екстравагатна женщина Ксения достаточно уверена в своих вокальных данных, из-за чего спокойно и легко исполнила хит "You Know I'm No Good". Зажигательная участница проекта действительно покорила Потапа и Сергея Бабкина и даже требовательную Джамалу. Певица отправила ее на четвертое кресло, из-за чего, к сожалению, казак Сиромаха покинул проект.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Ксения Бридж – "You Know I'm No Good"

Кристина Храмовая

Драйвовая Кристина, которая ранее была подопечной Сергея Бабкина, но из-за "кражы" Джамалы стала участницей новой команды певицы, следующей доказывала свое право на участие в прямых эфирах проекта. Она исполнила песню "What about us". После долгих раздумий Джамала посадила вокалистку на четвертое кресло, навсегда потеснив самоуверенную Ксению Бридж из музыкального проекта.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Кристина Храмовая – "What about us"

Алексей Левкович

Парень-бариста, который всю жизнь мечтал петь, шаг за шагом покоряет проект. Во время нокаутов он исполнил песню "Пробач". Лирическое исполнение хита Сергея Бабкина очаровало всех судей и зрителей. Джамала внезапно решила выгнать Алексея с музыкального проекта. Своим решением певица шокировала всех.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Алексей Левкович – "Пробач"

Ирина Федишин

Одна из самых ярких фигур проекта – украинская певица Ирина Федишин – последней вышла из команды Джамалы на сцену проекта. Во время нокаутов она спела нежную украинскую песню "Вибачай". Несколько новый образ и чувственное исполнение участницы проекта понравилось судьям, но Джамала решила дать шанс другим вокалистам, из-за чего выгнала Ирину из проекта "Голос страны".

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Ирина Федишин – "Вибачай"

Мэри Надемо

Теперь пришло время для участников команды Тины Кароль. Украинская певица первой на нокауты вызвала эфиопскую вокалистку Мэри Надемо. Девушка исполнила песню "Love on the brain", которая сразу же влюбила судей и зрителей своим голосом. Таким образом Мэри завоевала первое кресло.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Мэри Надемо – "Love on the brain"

Алексей Баклан

Волшебный экс-участник команды Потапа, а теперь – подопечный Тины Кароль из-за ее "воровства", вышел на сцену вторым. Алексей исполнил мощный хит "River", из-за чего в очередной раз завоевал расположение присутствующих на шоу. Тина Кароль пригласила парня на второй стул.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Алексей Баклан – "River"

Екатерина Северова

Юная девушка Екатерина в свои 17 хочет доказать всем, что она заслуживает победы на взрослом музыкальном проекте. Участница команды Тины исполнила украинскую народную песню "Цвіте терен". Волшебную Катю в день ее рождения Кароль решила вознаградить первым стулом.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Екатерина Северова – "Цвіте терен"

Марта Рак

Трогательная школьница Марта уверенно шагает к своей цели и победе на проекте. Во время нокаутов Марта спела композицию "Freedom", чем удивила присутствующих достаточно эффектным и необычным исполнением и новым сценическим образом. За старания девушки Тина предложила ей четвёртое кресло.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Марта Рак – "Freedom"

Nude Voices

Необычное трио исполнителей "Nude Voices", которые часто резко спорят во время репетиций с Тиной Кароль, вышли на сцену следующими. Участники, в составе которого находится сын Таисии Повалий – Денис, исполнили хит "Never gonna give you up". Несмотря на то, что Денис забыл слова композиции, Тина решила дать шанс вокалистам и сразу посадила их на первое кресло. Все вокалисты сразу же двинулись на одно место "вправо".

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Nude Voices – "Never gonna give you up"

Василий Демчук

Очень уверенный в себе парень Василий не боится конкурентов. На этот раз во время нокаутов он исполнил композицию "Pillowtalk". Интересный тембр голоса участника "пришелся по душе" судьям, даже сама Тина не ожидала такого исполнения от Василия. Певица решила посидиты его на второе кресло, из-за чего Алексей Баклан автоматически "вылетел" из шоу.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Василий Демчук – "Pillowtalk"

Алена Карась

Эффектная Алена с первых нот зажгла публику. Участница команды Тины Кароль на сцене выполнила попурри из песен Stevie Wonder. Выступление действительно запомнилось своей неординарностью, поэтому Тина беспрекословно посадила ее на первый стул. Таким образом Мэри Надемо навсегда покинула проект "Голос страны".

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Алена Карась – "Попурри"

Михаил Сосунов

Известный участник проекта "Лига смеха" давно мечтает заявить о себе в музыкальном шоу-бизнесе. На сцене нокаутов Михаил совершенно по-новому исполнил композицию группы "Океан Эльзы" "Коли навколо ні душі". И Тина Кароль снова шокировала всех – она подарила Михаилу первое кресло, а для юной Екатерины Северовой проект в этом году завершился.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Михаил Сосунов – "Коли навколо ні душі"

Андрей Рыбарчук

Секс-символ проекта "Голос страны" Андрей стал последним из команды Тины Кароль, который вышел на сцену во время нокаутов. Парень исполнил хит "Dancing on my own". Нежный голос и лирическая песня поразили всех присутствующих в зале. Тина Кароль оставила его на проекте, а Василий Демчук взамен покидает шоу навсегда.

Голос страны 8 сезон 11 выпуск смотреть онлайн: нокауты – Андрей Рыбарчук – "Dancing on my own"

Во время шоу "Голос страны" 8 сезон 11 выпуск звездные тренеры Джамала и Тина Кароль потеряли еще 10 участников, которые навсегда покинули проект.

Команду Джамалы покинули такие участники: Андрей Болквадзе, казак Сиромаха, Ксения Бридж, Алексей Левкович и Ирина Федишин.

В прямые эфиры с Джа попадают: Анна Тринчер, Арсен Витрецкий, Адриана Шевчук и Кристина Храмова.

Тина Кароль попрощалась с такими участниками: Мэри Надемо, Алексей Баклан, Екатерина Северова, Марта Рак и Василий Демчук.

В прямые эфиры она идет с такими участниками: Михаил Сосунов, "Nude Voices", Алена Карась и Андрей Рыбарчук.

В прямые эфиры с Сергеем Бабкиным идут Елена Луценко, Александр Чекмарев, Дмитрий Самко и Валентин Беленький.

В прямые эфиры из команды Потапа попадают Србуи Сргсян, Никита Трондин, Виолетта Литвиненко и Зианджа.

Далее участников ждут прямые эфиры. Следующий 12 выпуск состоится в воскресенье, 15 апреля.

Тина Кароль – украинская певица и актриса, народная артистка Украины. За свою творческую карьеру получила множество наград: Лауреат международного песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005", с песней "Show Me Your Love" также представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2006", где заняла седьмое место. Тина также уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос. Дети".

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5'nizza", а также со своей женой Снежаной Бабкиной стал участником 5-го сезона легендарного шоу "Танцы со звездами". В этом году Бабкин также принимал участие в Национальном отборе "Евровидения-2018" с песней "Крізь твої очі". Сергей уже был звездным тренером вокального шоу "Голос страны" 7 сезон, поэтому участие в составе жюри 8 сезона не станет для него новинкой.

Джамала (Сусанна Алимовна Джамаладинова) – украинская певица крымскотатарского и армянского происхождения, народная артистка Украины, победительница 8-го международного конкурса "Новая волна" и 61-го песенного конкурса "Евровидение". В 2018 году она, как и в прошлом году, стала судьей на Национальном отборе "Евровидения-2018" в Украине.

Потап (Алексей Потапенко) – украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Под его руководством возникло несколько музыкальных проектов, известных даже за пределами Украины. Потап участвует в проекте уже в четвертый раз. Также он несколько сезонов подряд был тренером проекта "Голос. Дети".