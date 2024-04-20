Поднимали украинские флаги и декламировали Шевченко: как прошло голосование Палаты представителей
Палата представителей 20 апреля наконец проголосовала за помощь Украине. Соответствующий законопроект поддержали 311 конгрессменов.
Во время голосования конгрессмены поднимали сине-желтые флажки, а кое-кто даже читал Шевченко, передает 24 Канал.
Узнайте больше Палата представителей проголосовала за помощь Украине: 311 голосов "за"
Как проходило голосование
Историческое голосование началось в 20:37 по Киеву. Все четыре поправки к законопроекту о поддержке Украины в Палате представителей отклонили.
Нардеп Ярослав Железняк отметил, что где-то через две минуты после начала весь зал заполнился конгрессменами, которые держали сине-желтые флаги. Они начали очень громко скандировать "Ukraine".
Смотрите также Палата представителей одобрила законопроект об использовании российских активов
В Палате представителей подняли украинский флаг: смотрите видео
Однако, конгрессменов попросили спрятать флажки, ведь на заседании в зале Палаты представителей нельзя держать флаги других государств.
Во время выступления в поддержку законопроекта о помощи нашему государству конгрессвумен от штата Огайо Марси Каптур процитировала поэму-послание Тараса Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным":
Опомнитесь! Будьте людьми,
Ибо беда вам будет!
Раскрепостятся вскоре
Закованные люди.
Читайте также Палата представителей Конгресса США поддержала помощь Украине: что будет дальше
Как отреагировал Владимир Зеленский
- Глава государства поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии и лично спикера Майка Джонсона за решение, которое сохраняет правильный ход истории.
- Также выразил надежду, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену.
- Владимир Зеленский отметил: "Очень весомый пакет, который почувствуют наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора".