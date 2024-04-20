Поднимали украинские флаги и декламировали Шевченко: как прошло голосование Палаты представителей

Палата представителей 20 апреля наконец проголосовала за помощь Украине. Соответствующий законопроект поддержали 311 конгрессменов.

Во время голосования конгрессмены поднимали сине-желтые флажки, а кое-кто даже читал Шевченко, передает 24 Канал.

Узнайте больше Палата представителей проголосовала за помощь Украине: 311 голосов "за"

Как проходило голосование

Историческое голосование началось в 20:37 по Киеву. Все четыре поправки к законопроекту о поддержке Украины в Палате представителей отклонили.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что где-то через две минуты после начала весь зал заполнился конгрессменами, которые держали сине-желтые флаги. Они начали очень громко скандировать "Ukraine".

Смотрите также Палата представителей одобрила законопроект об использовании российских активов

В Палате представителей подняли украинский флаг: смотрите видео

Однако, конгрессменов попросили спрятать флажки, ведь на заседании в зале Палаты представителей нельзя держать флаги других государств.

Во время выступления в поддержку законопроекта о помощи нашему государству конгрессвумен от штата Огайо Марси Каптур процитировала поэму-послание Тараса Шевченко "И мертвым, и живым, и нерожденным":

Опомнитесь! Будьте людьми,

Ибо беда вам будет!

Раскрепостятся вскоре

Закованные люди.

Это еще не конец. Далее голосование за последний закон в пакете за Израиль. Все 4 законопроекта объединяют и сделают правкой в сенатскую версию. Сенат должен взять его в работу и провести первое голосование. Второе уже будет финальным. Все должно завершиться подписью Джо Байдена.

Читайте также Палата представителей Конгресса США поддержала помощь Украине: что будет дальше

Как отреагировал Владимир Зеленский