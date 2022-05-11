Горячее всего в Марьянке, Красногоровке, на Лиманском направлении – Кириленко о Донетчине

В Донецкой области проходят вражеские обстрелы вдоль всей линии фронта. При этом огонь не прекращался ни днем, ни ночью. Горячими точками были Марьинка и Красногоровка, а также вся Торецкая община.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко в эфире всеукраинского телемарафона, информирует 24 канал. Постоянные боевые действия продолжаются на Лиманском направлении.

Тем временем Силам обороны в Запорожье удалось продвинуться вперед и закрепиться на новых позициях

Враг пытается идти в наступление, – Кириленко

Враг пытается продвинуться по своим позициям для того, чтобы иметь тактический, а затем и стратегический успех. Однако ему это не удается.

– рассказал Кириленко.

Глава ОВА отметил, что те понтонные переправы, которые россияне построили полтора суток назад, были разбиты. Кириленко отметил, что под обстрелами не только позиции украинских военных, но и жилые дома гражданского населения.

Враг обстреливает гражданские объекты

Страдают большие и малые города с многоэтажками, частным сектором. Враг сейчас вообще даже не пытается стрелять по чему-то прицельно, из-за этого разрушения – гигантские.

В целом ситуация – сложная, однако контролируемая,

– сказал Кириленко.

Ситуация с эвакуацией военных из "Азовстали" - тяжелая

Что касается Мариуполя, то председатель ОВА говорит, что из "Азовстали" выведены все гражданские лица - женщины, дети и пожилые люди. Сейчас идет сложная процедура под контролем президента Зеленского – решение ситуации с военными.

С самого Мариуполя люди раньше могли уехать частным транспортом, но сейчас враги даже этого не позволяют.

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Ситуация в Донецкой области: последние новости

В ОП рассказали, что враг пытался совершить прорыв вблизи Новомихайловки, однако это ему не удалось.

Возле Светлодарска россияне сбросили фосфорные бомбы.

Накануне в зоне ООС украинские защитники и защитницы отразили 12 атак врага. Они уничтожили вертолет, беспилотник и многое другое.

За предыдущие сутки из-за преступных действий российских войск в Донецкой области погибли 3 гражданских жителя, еще 3 получили ранения. Под огонь попали Бахмутский и Краматорский районы. Там разрушены жилые дома.

Украинская разведка сообщает , что из оккупированного Донецка воспитателей смешивают ехать в Мариуполь. Ведь местному населению кафиры не доверяют.

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