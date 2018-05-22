Гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 22 мая 2018 года, предполагает активный и полный событиями день. Удача может улыбнуться Овнам, Львам и Водолеям. Читайте гороскоп на 22 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.
В этот день желательно избегать пьянок и застолий – время не благоприятное для употребления алкоголя. Сны, увиденные в ночь на 22 мая, могут иметь вещее значение или особое послание. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.
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Гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Овнам в этот день может выпасть решать задачи, от которых они ранее бежали. Впрочем, волноваться не стоит, ведь звезды будут способствовать вам и вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с ними.
Удачно будут протекать поездки, путешествия, командировки. Также легко будут удаваться новые знакомства.
Телец (21 апреля – 20 мая)
На Тельцов сегодня могут навалиться неожиданные повороты и задачи. Вероятно, что реализовывать задуманное не будет получаться так быстро, как бы того хотелось. Поэтому запасайтесь терпением и не нервничайте.
Семейным Тельцам сегодня стоит больше времени уделить родным, особенно тем, у кого есть дети.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Вложенные Близнецами силы в этот день дадут максимальный эффект. Благоприятное время для обучения – новая информация будет хорошо запоминаться. Воспользуйтесь этим!
В этот день строгих ограничений в еде себе ставить не нужно, однако и о здравом смысле и умеренности забывать не стоит.
Рак (22 июня – 22 июля)
Постарайтесь не принимать слишком важных решений – старайтесь заниматься менее важными делами, особенно в сфере финансов. В то же время день будет благоприятным для научной и творческой деятельности.
В любовных делах сегодня полностью полагайтесь на ваше сердце – оно подскажет правильный выбор.
Лев (23 июля – 23 августа)
Этот день Львам желательно провести в движении, ведь сегодня вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. В делах представителям этого гордого знака будет везти – можете браться за осуществление заветных замыслов.
Благоприятное время и для занятий спортом, посещения врача. Также можно заняться наведением порядка в делах и отношениях.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Сегодня будет везти Девам, которые занимаются бухгалтерией, деловой работой. Спокойствие и собранность помогут избежать ошибок, однако это будет касаться только ответственных представителей этого знака.
Также в этот день хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если есть, что уладить общением – попробуйте это сделать именно сегодня.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Старайтесь целенаправленно расходовать силы. В этот день Весам характерна будет повышена импульсивность, поспешность. Старайтесь быть внимательными, чтобы не наделать ошибок.
Сегодня рекомендуется заниматься спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде или хотя бы пройдитесь пешком из дома на работу.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
От сплетен лучше отказаться – нечестное слово может отдаться сторицей. Также категорически противопоказана и лень.
Астрологи рекомендуют взяться за свое здоровье – подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрельцам лучше отложить дела, которые требуют точности и продуманности. Есть шансы допустить ошибку, но если чувствуете себя собранными и полными сил – можно браться за любое дело.
Сны, увиденные в ночь на 22 мая, для Стрельцов могут нести интересное послание.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Отбросьте лень и беритесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов. Благоприятное время для занятий делами, которые требуют креативного подхода, инициативности.
Постарайтесь контролировать эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлению. При таких обстоятельствах день пройдет спокойно и удачно. Вечер не забудьте выйти на прогулку или взяться зп увлекательную книгу.
Водолей (21 января – 20 февраля)
День будет благоприятным для Водолеев, которые занимаются бизнесом, торговлей. Звезды будут способствовать тем, кто должен решить дела с нечестными конкурентами, завистниками.
В целом это удачное время для покупок, поездок, путешествий, знакомств, переезда, финансовых операций, начала сотрудничества, обновлений и изменений.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.
Рекомендуется соблюдать осторожность в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.