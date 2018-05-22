Гороскоп на сегодня, 22 мая 2018 года, предполагает активный и полный событиями день. Удача может улыбнуться Овнам, Львам и Водолеям. Читайте гороскоп на 22 мая 2018 для всех знаков зодиака дальше в материале.

В этот день желательно избегать пьянок и застолий – время не благоприятное для употребления алкоголя. Сны, увиденные в ночь на 22 мая, могут иметь вещее значение или особое послание. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

Читайте также: Гороскоп на неделю 21-27 мая 2018 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам в этот день может выпасть решать задачи, от которых они ранее бежали. Впрочем, волноваться не стоит, ведь звезды будут способствовать вам и вы найдете достаточно сил, чтобы справиться с ними.

Удачно будут протекать поездки, путешествия, командировки. Также легко будут удаваться новые знакомства.

Телец (21 апреля – 20 мая)

На Тельцов сегодня могут навалиться неожиданные повороты и задачи. Вероятно, что реализовывать задуманное не будет получаться так быстро, как бы того хотелось. Поэтому запасайтесь терпением и не нервничайте.

Семейным Тельцам сегодня стоит больше времени уделить родным, особенно тем, у кого есть дети.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Вложенные Близнецами силы в этот день дадут максимальный эффект. Благоприятное время для обучения – новая информация будет хорошо запоминаться. Воспользуйтесь этим!

В этот день строгих ограничений в еде себе ставить не нужно, однако и о здравом смысле и умеренности забывать не стоит.

Рак (22 июня – 22 июля)

Постарайтесь не принимать слишком важных решений – старайтесь заниматься менее важными делами, особенно в сфере финансов. В то же время день будет благоприятным для научной и творческой деятельности.

В любовных делах сегодня полностью полагайтесь на ваше сердце – оно подскажет правильный выбор.

Лев (23 июля – 23 августа)

Этот день Львам желательно провести в движении, ведь сегодня вокруг будет витать много энергии, которую непременно стоит задействовать. В делах представителям этого гордого знака будет везти – можете браться за осуществление заветных замыслов.

Благоприятное время и для занятий спортом, посещения врача. Также можно заняться наведением порядка в делах и отношениях.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Сегодня будет везти Девам, которые занимаются бухгалтерией, деловой работой. Спокойствие и собранность помогут избежать ошибок, однако это будет касаться только ответственных представителей этого знака.

Также в этот день хорошо будут протекать разговоры – как серьезные, так и поверхностные. Если есть, что уладить общением – попробуйте это сделать именно сегодня.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Старайтесь целенаправленно расходовать силы. В этот день Весам характерна будет повышена импульсивность, поспешность. Старайтесь быть внимательными, чтобы не наделать ошибок.

Сегодня рекомендуется заниматься спортом – побегайте, покатайтесь на велосипеде или хотя бы пройдитесь пешком из дома на работу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

От сплетен лучше отказаться – нечестное слово может отдаться сторицей. Также категорически противопоказана и лень.

Астрологи рекомендуют взяться за свое здоровье – подумайте, не стоит ли пересмотреть вам режим дня, питания и привычки. Звезды будут способствовать изменениям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцам лучше отложить дела, которые требуют точности и продуманности. Есть шансы допустить ошибку, но если чувствуете себя собранными и полными сил – можно браться за любое дело.

Сны, увиденные в ночь на 22 мая, для Стрельцов могут нести интересное послание.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Отбросьте лень и беритесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов. Благоприятное время для занятий делами, которые требуют креативного подхода, инициативности.

Постарайтесь контролировать эмоции и отдавайте предпочтение трезвому и рациональному мышлению. При таких обстоятельствах день пройдет спокойно и удачно. Вечер не забудьте выйти на прогулку или взяться зп увлекательную книгу.

Водолей (21 января – 20 февраля)

День будет благоприятным для Водолеев, которые занимаются бизнесом, торговлей. Звезды будут способствовать тем, кто должен решить дела с нечестными конкурентами, завистниками.

В целом это удачное время для покупок, поездок, путешествий, знакомств, переезда, финансовых операций, начала сотрудничества, обновлений и изменений.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Не забывайте быть искренними и щедрыми. Проявленная доброта принесет вам необходимый заряд силы и внутреннего покоя.

Рекомендуется соблюдать осторожность в делах, связанных с домом и близкими. Возможно возникновение раздражающих ситуаций, однако немного сдержанности позволит избежать конфликта.