Гороскоп на сегодня, 5 июля июня 2018 года, предусматривает благоприятный день для кропотливого труда. Тех, кто задумал недоброе, ждет мощный сюрприз. Читайте гороскоп на 5 июля 2018 года для всех знаков зодиака далее в материале.

Астрологи рекомендуют браться за выполнение собственного плана или задач на работе без жалоб. Безосновательное жаление себя ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь не лениться. Если вам это удастся, то уже совсем скоро будете пожинать плоды своего успеха. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Сегодня у вас может возникнуть соблазн пойти на недостойный поступок или прибегнуть к коварной хитрости. Не поддавайтесь – результат вас будет радовать не долго, а послевкусие еще долго не будет давать покоя .

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях. Семейным Овнам слишком сильно давить на родных все же не стоит – откройте свое сердце для тепла и дайте поблажку близким, даже если они провинились.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Отбросьте в сторону высокомерное и пренебрежительное отношение к другим. Сегодня не время для таких эмоций – они могут отрицательно ударить по вам самим.

День выдастся продуктивным, если вы будете избегать суеты и спокойно выполнять задуманное. Чрезмерно перетруждаться не стоит, как и лениться. Пассивность может привести к потере интересного шанса.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Связь, налаженная в этот период, продлится долго и принесет радость и выгоду. Ссор и оценочных суждений избегайте, значительно эффективнее попытаться выстроить качественные отношения.

В отношениях с родными возможно налаживание глубинных связей и сглаживание острых углов. Хорошее время для покупок, которые вы давно задумали, но еще так и не осуществили.

Рак (22 июня – 22 июля)

Солнце подарит вам невероятно высокий энергетический потенциал. Используйте его для обдумывания важных дел, которые откладывали уже давно. Однако 5 июля будет удачным не только для важных дел, но и для отдыха.

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Насладитесь своей внутренней силой и спокойствием сполна. Вам эта подзарядка вскоре понадобится.

Лев (23 июля – 23 августа)

Возможно решение ситуации, с которой давно не можете справиться. Небесные покровители усилят ваши старания, а потому затраченные усилия имеют высокие шансы окупиться. Вероятно, вы найдете креативный выход из наболевшей ситуации.

Не встревайте в споры с близкими – проявите доброту и щедрость. Если важные дела или ответственную работу на этот день не планировали, займитесь любимым хобби – вашей энергии в этот день важно найти применение.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Ваше умение сглаживать острые углы в непростых ситуациях сегодня не будет давать желаемых результатов, поэтому споры возможны. Главное – не начинайте накапливать обиду, это вам сейчас ни к чему. Лучше уж скажите все как есть и дайте другим время, возможно, они одумаются, если действительно рацио не на их стороне.

День хорош для монотонной работы, заботы о доме и накопления денег.

Весы (24 сентября – 23 октября)

На работе вас ждет успех. Однако помните, что содействия только сил сверху маловато для хорошего результата. Чтобы получить желаемое, придется приложить немало усилий. В важном деле прислушайтесь к советам других, но окончательный вывод делайте только после детального анализа.

Берегите горло и связки, высок шанс подхватить вирусное заболевание.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В этот день сделайте упор на то, что является действительно важным, и откажитесь от дел, которыми вы занимаетесь на показ. Лицемерие, обиды, осуждение или хитроумные планы относительно других оставьте в прошлом.

Будьте щедрыми и искренними в первую очередь к своим родным людям. Вечер желательно провести в кругу семьи или в одиночестве. От деструктивных занятий и тяжелой еды лучше отказаться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Этот день Стрельцам идеально провести в кругу близких по духу людей или вместе с родными и друзьями. В личной жизни возможны порывы близости, которые усмирять не стоит.

Будьте сегодня щедрыми и не ставьте себе рамки – небольшие эксперименты пойдут на пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Сделайте что-то необычное и попробуйте вырваться из рутины. Можете смело решаться на что-то новое и попробовать поэкспериментировать. День хорош для любых изменений, при этом сегодня не обязательно выходить из дома – главное не просиживать все время на диване.

Водолей (21 января – 20 февраля)

День выдастся сложным и богатым на события – как приятные, так и проблемные. Справиться с вызовами поможет интуиция и трезвое мышление.

Эмоциональные натуры могут испортить отношения не только внутри близкого круга общения, но даже повлиять на мнение о себе в кругу дальних знакомых.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Вероятно, что придется искать новые варианты заработка. Исключите сомнительные дела из списка вариантов для новых доходов – лотереи, займы и авантюры к добру не приведут, а только усугубят положение. Большая опасность попасть в авантюру, которая может привести к существенным финансовым проблемам.

Возможны серьезные споры в семье, проблемы с детьми и недоразумения с друзьями.