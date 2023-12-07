США хочет направить в украинское правительство советника из Госдепа: за что он будет отвечать
Источник:Белый дом
Для Вашингтона Украина все еще находится в фокусе внимания. США планируют направить советника в одно из ведомств Кабмина, который будет отвечать за ряд важных вопросов для нашего государства.
Государственный департамент США совместно с Конгрессом планирует направить советника в Министерство по стратегическим отраслям промышленности в Украине. Об этом говорится в заявлении Белого дома за 6 декабря.
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Зачем США отправляет советника в Украину
В источнике указано, что советника отправляют для:
- ускорение процесса перехода Украины к оперативно совместимым военным силам;
- борьбой с коррупцией;
- привлечение иностранных инвестиций в критически важные отрасли промышленности.
Кроме того, США создали межведомственную команду под названием Ukraine Deal Team, в состав которой входят представители Государственного департамента, Министерства обороны и торговли.
Белый дом также утверждает, что эта команда будет оказывать поддержку партнерам, рассматривающим соглашения и экспортные требования для оборонной промышленности Украины.
Эти исходные результаты не только расширят украинско-американское сотрудничество и обеспечат Украину возможностями. Они необходимы для достижения успеха на поле боя в краткосрочной перспективе и будут поддерживать долгосрочное экономическое восстановление, защиту Украины,
– написали в администрации президента Байдена.
Вашингтон и поддержка Украины: последнее
- Длятся дискуссии вокруг бюджета США на 2024 год. В нем должны быть предусмотрены средства на поддержку Украины и Израиля. В то же время, 6 декабря Сенат не поставил на голосование соответствующий законопроект – он не набрал достаточного количества голосов.
- Собственно, парламентарии не могут прийти к согласию по вопросу защиты национальной границы от мигрантов. Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова отмечала: что касается финансирования ВСУ, этот консенсус уже есть, а вопрос защиты границы – это внутриполитический вопрос для американцев. На него Киев повлиять не может.
- Несмотря на это, Белый дом продолжает действиями свидетельствовать, что для него поддержка Украины является вопросом национальной безопасности США. Того же 6 декабря был объявлен пакет военной помощи, который оценивается в 175 миллионов долларов. В нем снаряды, боеприпасы и другое важное оборудование.