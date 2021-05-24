Госдепартамент США осудил задержание Протасевича в Минске

На действия режима Лукашенко и задержание белорусского журналиста и активиста Романа Протасевича среагировали США. Там отмечают: Беларусь поставила под угрозу жизни более 120 человек ради давления на СМИ.
В Государственном департаменте США резко осудили события, произошедшие с самолетом, в котором летел Роман Протасевич. Там отмечают: рейс был назначен между двумя странами Евросоюза и подвергся вынужденной переадресации.
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На борту были граждане США
Такие действия с самолетом угрожали жизни и безопасности более 120 человек, заявляют в США. Пострадать в том числе могли и их граждане.
Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США,
– говорится в заявлении Госдепа.
Также в Госдепартаменте США отмечают, что причастность белорусских служб безопасности и использование военных самолетов для сопровождения самолета Ryanair вызывают серьезное беспокойство и требуют полного расследования.Важно! После 8-часового пребывания в Минске самолет таки доставили в Вильнюс. Впрочем, оппозиция утверждает, что на его борту "не хватило" 6 пассажиров. Среди них может быть в частности Роман Протасевич и его девушка.
Чрезвычайная и уполномоченная госпожа посол Беларуси в США Джули Фишер также остро осудила задержание самолета. Она отмечала, что такими действиями Беларусь портит свою репутацию и все больше изолируется от мира.
Неудержимые усилия Лукашенко заключить в тюрьму и заставить молчать политических врагов вредят народу страны, ее международной репутации, а также экономике,
– написала Фишер в твитере.
Резкое осуждение действиям режима Лукашенко уже выразили ЕС, Канада и НАТО. Мировые лидеры призвали Беларусь немедленно освободить журналиста. Украина назвала инцидент очередной атакой на свободу слова.
Задержание Протасевича: главное
- В аэропорту "Минск" 23 мая приземлился самолет компании Ryanair, выполнявший рейс "Афины – Вильнюс". На его борту якобы была взрывчатка.
- Самолет внезапно подал сигнал бедствия и после этого изменил курс.
- В Минске самолет проверили, но взрывчатку не нашли. В то же время пассажиров отправили на повторный осмотр.
- Среди них был журналист Роман Протасевич, который до этого инцидента сообщил, что в Афинах за ним следили.
- В Минобороны Беларуси же говорят, что экипаж самолета сам попросил о посадке в Минске. Его полет сопровождал истребитель.
- В то же время Ryanair утверждает, что Беларусь уведомила экипаж самолета Ryanair о потенциальной угрозе на борту.