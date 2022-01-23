В Госдепе опровергли сообщение о намерении эвакуировать посольство США в Украине

В СМИ появилась тревожная информация, что США готовятся забирать своих дипломатов из Украины. Вывоз их семей якобы уже начнут с понедельника, 24 января.

Впоследствии из Государственного департамента США прозвучало опровержение этого сообщения. Там говорят, что приказов об эвакуации дипломатов не было.

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Приказа об эвакуации дипломатов США из Украины не было

Факт опровержения приводят в "Голосе Америки". Мол, чиновник Госдепа возразил, что происходит или вскоре состоится эвакуация сотрудников посольства США в Украине. Он заверил, что указа об эвакуации не было.

Другой представитель ведомства сообщил, что США всегда тщательно планируют действия своих дипломатов в экстренных ситуациях.

Сейчас Украина "на 4 уровне относительно рекомендаций о путешествиях" из-за распространения коронавируса.

А еще власти советуют гражданам США "быть информированными" об угрозе вторжения России.

Соответственно, американцы, которые сейчас находятся в Украине (учитывая и дипломатов), должны знать, что делать в случае ухудшения ситуации.

Кто сообщал о намерении США вывезти дипломатов из Украины

Журналист Fox News Лукас Томплинсон написал, что семьи американских дипломатов уедут домой уже с понедельника, 24 января.

В CNN заявили, что посольства США в Киеве запросили разрешение у центральных властей на эвакуацию второстепенных сотрудников дипломатической миссии.

В Bloomberg уверяли, что США сейчас как раз решают, стоит ли эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины из-за роста российской угрозы.

22 января Bild написали, что Берлин готовится вывезти своих дипломатов из Украины в случае обострения конфликта с Россией. Однако в Украине говорят, что все это – "нагнетание ситуации".

Что интересно, буквально неделю назад в США заявляли, что "российские власти готовились эвакуировать членов семей из посольства России в Украине". В Кремле это заявление назвали "провокацией".

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