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      Госдолг с начала года вырос на более чем 46 миллиардов гривен: причины

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      По состоянию на конец февраля государственный долг вырос до 46,4 миллиарда гривен. Причины – укрепление гривны и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга.

      О ситуации с государственным долгом Украины сообщил в фейсбуке глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

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      Девальвация гривны в январе – феврале 2020 года и превышение государственных заимствований над погашением государственного долга увеличили государственный долг на 46,4 миллиарда гривен,
      – говорится в сообщении.

      По итогам двух месяцев 2020 года внешний долг вырос на 61,2 миллиарда гривен. В то же время внутренний долг сократился – на 14,8 миллиарда гривен. На погашение государственного долга потратили 51,7 миллиарда гривен. Это составляет 87,6% плана на отчетный период.

      Удалось сэкономить на обслуживании долга. Это стало возможным благодаря более низкому курсу гривни к доллару, чем тот, который заложили в госбюджете на 2020 год.

      К слову, фактический курс гривны в среднем за январь – февраль составил 24 гривны за доллар США. А заложенный в бюджет курс – 27 гривен. Это повлекло за собой некоторые проблемы. В частности, по оценке специалистов Счетной палаты только в январе 2020 года привело к недополучению 2,3 миллиарда гривен доходов.

      Важно! Из-за распространения в мире коронавируса и проблем, которые он вызывает, гривна начала падать.

      Как Украина выплачивала долг в 2019 году?Всего в прошлом году государство потратило на выплату госдолга более 464 миллиардов гривен. Правительству удалось сэкономить 19 миллиардов гривен – это почти 4,1% от общей суммы. В общем государственный долг Украины в 2019 году вырос на 6 миллиардов долларов. Однако если считать в национальной валюте, то он снизился на целых 170 миллиардов гривен. 

       
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Гривна Валюта Деньги госдолг
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