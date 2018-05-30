Гослекслужба отменила запрет на популярное средство

В Украине со среды, 30 мая, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на "Энтеросгель".

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Отменили временный запрет на реализацию и применение "на основании позитивных результатов дополнительного исследования архивных образцов".

К слову, запрет на реализацию и применение лекарственного средства "Энтеросгель" фирмы ПрАТ "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ", Украина ввела из-за повышенного показателя "pH".

Напомним, что Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на серию часто используемого препарата для общей анестезии "Тиопентал".