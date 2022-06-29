Автобус "Госпитальеров" столкнулся с военным грузовиком: есть раненые и погибшие

"Госпитальеры" сообщили ужасную новость. Их автобус попал в ДТП, в результате которого погиб человек.

Депутат Верховной Рады и командир батальона "Госпитальеров" Яна Зинкевич сообщила о страшном ДТП. Их автобус столкнулся с военным грузовиком.

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ДТП автобуса "Госпитальеров" и военного грузовика

Как сообщила Зинкевич, автобус "Госпитальеров" столкнулся с военным "КРАЗом". К сожалению, в результате аварии погиб человек.

Наше солнышко "Австрийка" после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое с жизнью. В последние годы она проживала с семьей в Австрии, но по зову сердца вернулась в Украину, что спасать раненых и за последние дни оказала помощь десяткам раненых! – написала Зинкевич.

Тяжелую травму получил травматолог "Коринф". Гражданин Греции получил очень серьезное повреждение руки. Врачам пришлось ампутировать ему кисть, он уже не сможет заниматься своей специальностью.

У анестезиолога Екатерины серьезные повреждения ног. Травмы средней степени получили анестезист, нейрохирург и водитель.

Зинкевич сообщила, что прощание с "Австрийкой" и молебен будут проходить в Михайловском соборе в четверг в 12.30. Прощание – на Байковом кладбище в 14.30



"Придите попрощаться с настоящей героиней, которая уже много лет проживала за границей и вела обеспеченную жизнь, но по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых", – призвала Зинкевич.

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Что известно о "Госпитальерах"

Эту добровольческую организацию парамедиков основала Яна Зинкевич в июле 2014 года. "Госпитальеры" вошли в состав "Правого Сектора". Отметим, сейчас Зинкевич является народной депутаткой Украины от партии "Европейская солидарность".

"Госпитальеры" оказывают первую медицинскую и домедицинскую помощь, а также проводят эвакуацию раненых украинских воинов с мест активных боевых действий. Тяжелораненых транспортируют в больницу имени Мечникова в Днепре. Помогают медики и гражданскому населению.

Лозунг медицинского батальона – "Ради каждой жизни!". За все время существования "Госпитальеров" волонтеры-медики спасли около 2 750 военных.

Последние новости о потерях Украины на войне

18 июня в боях в Херсонской области погиб координатор общественной организации "Зов Яра" Павел Добротворский с позывным "Историк". 22 июня в Черновцах состоялось прощание с молодым героем, который отдал свою жизнь на Украину. Эмоциональный фоторепортаж 24 канала – здесь.

В тот же день в Киеве прощались с 56-летним командиром и основателем батальона "Карпатская Сечь" Олегом Куцином. С начала полномасштабного вторжения российской армии боец оборонял Киев, а после деоккупации области его батальон передислоцировали на Изюмское направление. Там и погиб воин.

Во время боев на Донетчине свою жизнь за волю украинского народа отдал 27-летний пластун со Львова Артем Димид. Герой участвовал в войне еще с 2014 года.

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