Готовится ли Россия применить ядерное оружие: в Пентагоне проанализировали угрозы

Путин говорит о намерениях разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Однако в Пентагоне сейчас реагируют достаточно размеренно.

Да, в Минобороны США отметили, сейчас нет признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако за ситуацией следят.

Кстати говоря Шантаж или реальная угроза: какова вероятность, что Путин нанесет ядерный удар из Беларуси

Мы не видели никаких оснований корректировать нашу стратегическую ядерную позицию, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

– отметили в Пентагоне.

Добавили, что остаются преданными коллективной обороне НАТО.

Что известно об угрозах России