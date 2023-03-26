Готовится ли Россия применить ядерное оружие: в Пентагоне проанализировали угрозы

26 марта 2023, 22:23
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Источник:

Reuters

Путин говорит о намерениях разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Однако в Пентагоне сейчас реагируют достаточно размеренно.

Да, в Минобороны США отметили, сейчас нет признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие. Однако за ситуацией следят.

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Мы не видели никаких оснований корректировать нашу стратегическую ядерную позицию, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
– отметили в Пентагоне.

Добавили, что остаются преданными коллективной обороне НАТО.

Что известно об угрозах России

Автор: Ольга Музика