Готовиться ли украинцам к наступлению из Беларуси: Жданов назвал главные признаки
Угроза наступления со стороны Беларуси остается реальной. Однако смогут ли россияне собрать достаточно бойцов – вопрос спорный.
По мнению Олега Жданова, в ближайшие месяцы они не смогут собрать стотысячную группировку. Более того, Россия уже оттуда забирает людей, считая, что их должным образом подготовила белорусская армия. Об этом военный эксперт сказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 канал.
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Нереальный план
По словам Жданова, в учебных центрах белорусские инструкторы действительно готовят мобилизованных, которых привозят из России. Причем туда их завозили эшелонами, а оттуда вывозили в экстренном порядке самолетами.
Если тенденция будет сохраняться и мы будем держать стабильно количество российских потерь не меньше батальона в сутки, то я думаю, что накопить там 100 000 солдат – это вообще план, который Россия не сможет реализовать.
– убежден Жданов.
Кроме того, добавляет он, у государства-агрессора заканчивается вооружение, которое сегодня можно поставить в строй, чтобы оно было способно выполнять боевые задания.
Жданов о повторном наступлении из Беларуси – забирают военных: смотрите видео
Путин хочет втянуть Беларусь в войну: последние новости
- Владимир Путин все еще пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Российский оппозиционер Марк Фейгин убежден, что даже с участием белорусской армии россияне, конечно, не получат никаких гарантий успеха, но без нее они просто обречены на провал.
- Как утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Беларусь может сформировать примерно 15 – 16 батальонных тактических групп. Однако они не получат должного обеспечения.
- Американский институт Лансинга сообщает, что Владимир Путин намерен ликвидировать Александра Лукашенко, чтобы захватить контроль над Беларусью и дать приказ войску вступить в войну против Украины. Политолог Александр Антонюк уверяет, что это вполне реальный сценарий.
- По мнению аналитика Андрея Харука, военный потенциал Беларуси – на уровне территориальной обороны Киевской области. Более того, арсеналы белорусской армии за последние несколько месяцев достаточно истощены поставками России.
- Военный эксперт Александр Мусиенко предполагает, что Беларусь нужна Кремлю не только как плацдарм для обстрелов. Речь идет о конфронтации с НАТО с расширением войны, чтобы Россия проводила переговоры с Альянсом.