Говорили о проведенных и будущих спецоперациях: Зеленский провел важную Ставку

Владимир Зеленский провел Ставку с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующими разных направлений. Президент заявил, что говорили также о специальных операциях Украины.

Соответствующую информацию украинский лидер обнародовал вечером 15 сентября. Следует заметить, что говорилось также о поставках для фронта.

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Что известно о Ставке

Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. В частности, докладывали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие:

Харьковщины;

Луганской области;

Донбасса;

Запорожья;

Юга Украины.

По словам президента, был и доклад разведок.

Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих. Снабжение оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта,

– коротко объяснил президент.

По его словам, был обширный доклад Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о:

текущей динамике собственного производства;

перспективах его наращивания.

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