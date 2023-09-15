Говорили о проведенных и будущих спецоперациях: Зеленский провел важную Ставку

15 сентября 2023, 19:44
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский провел Ставку с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и командующими разных направлений. Президент заявил, что говорили также о специальных операциях Украины.

Соответствующую информацию украинский лидер обнародовал вечером 15 сентября. Следует заметить, что говорилось также о поставках для фронта.

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Что известно о Ставке

Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке был проведен детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. В частности, докладывали Главнокомандующий Валерий Залужный и командующие:

  • Харьковщины;
  • Луганской области;
  • Донбасса;
  • Запорожья;
  • Юга Украины.

По словам президента, был и доклад разведок.

Отчет о завершенных специальных операциях и планировании будущих. Снабжение оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта,
– коротко объяснил президент.

По его словам, был обширный доклад Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о:

  • текущей динамике собственного производства;
  • перспективах его наращивания.

Последние новости о деятельности ВСУ

  • Недавно Украина провела по меньшей мере несколько удачных операций. В частности, 11 сентября наша разведка вернула под контроль Киева "вышки Бойка", которые были под оккупацией россиян еще с 2015 года.
  • После этого в ночь на 13 сентября в Севастополе раздались взрывы на судоремонтном заводе. В результате "хлопка" российские оккупанты потеряли большой десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону".
  • Уже 14 сентября в районе Евпатории также раздавались взрывы. Через некоторое время источники 24 Канала в СБУ рассказали, что военная контрразведка СБУ и наши Военно-морские силы совместно провели уникальную спецоперацию, во время которой уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф". Он стоит 1,2 миллиарда долларов.
  • Уже 15 сентября источник в спецслужбах рассказали, что 14 сентября с помощью экспериментального "Sea Baby" удалось подбить российский ракетный корабль "Самум" возле Севастопольской бухты.

Автор: Діана Квасневська