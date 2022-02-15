Говорить о массовом захвате преждевременно, – Фролова сказала, где может произойти эскалация

В России заявили о завершении ряда военных учений и частичном отводе войск от границы Украины. Однако говорить о какой-то деэскалации пока рано.

Об этом рассказала заместитель директора Центра оборонных стратегий Алина Фролова в эфире 24 канала. Учитывая это, Украине расслабляться точно не стоит.

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По словам Фроловой, необходимо пристально следить, действительно ли Россия отводит свои силы, ведь уровень угрозы очень высокий, особенно на Востоке Украины.

Сейчас мы (Центр оборонных стратегий – 24 канал) считаем, что именно сценарий эскалации в зоне проведения Операции Объединенных сил наиболее вероятен. Алина Фролова Заместитель директора Центра оборонных стратегий

Как рассказала Фролова, в воображении многих людей широкомасштабная эскалация выглядит как война с танками, самолетами и массовой бомбардировкой. Однако такой сценарий вряд ли возможен, потому что для этого у России точно недостаточно сил.

Однако операции могут быть точечными. Например, эскалация в зоне ООС, кибератаки и, возможно, провокации с белорусской границы.

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"Говорить о сценариях массового захвата Украины или массовой оккупации и удержании этой оккупации, мы считаем, преждевременно", – подчеркнула она.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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