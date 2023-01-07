Отключение света в Украине 7 января: графики и перечень городов
В Украине продолжаются стабилизационные отключения света из-за нехватки мощностей в электросети. Энергетики пытаются наладить энергоснабжение, чтобы на Рождество у всех был свет.
- 1Какая ситуация со светом в Киеве
- 2Свет во Львовской области
- 3Будет ли свет на Прикарпатье
- 4Ситуация с миром в Ровненской области
- 5В Хмельницкой области будет свет
- 6Свет на Запорожье
- 7Какая ситуация в Сумской области
- 8Будет ли свет в Черкассах
- 9Свет на Полтавщине
- 10Графики отключения света в Одессе.
О том, какая ситуация в отдельных регионах читайте в материале 24 Канала.
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По состоянию на 11:00 7 января благодаря выходному и в то же время праздничному дню утром потребление в Украине ниже, чем вчера, даже при существенном понижении температуры, сообщают в Укрэнерго.
В течение дня из-за усиления похолодания прогнозируется рост уровня потребления. Поэтому для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты, действующие с 10:00 до 23:00. Превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений. Ночью ограничения по состоянию на сегодняшний день не применяются.
Какая ситуация со светом в Киеве
Отметим, что недавно Киев вернулся к стабилизационным графикам (ГПО).
Графики состоят из трех категорий:
- Белый цвет: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано.
- Серый цвет: в это время гарантированно не будет света.
- Светло-серый цвет: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.
Ознакомиться с графиком можно здесь.
Киевлян призывают и дальше умеренно потреблять электроэнергию.
Свет во Львовской области
Во Львовоблэнерго сообщили, что во Львовской области не планируют 7 января внедрять графики отключения света.
Если превысить лимиты, доказанные диспетчерским центром, тогда с 10:00 применят график почасовых отключений.
Будет ли свет на Прикарпатье
Прикарпатьеоблэнерго сообщило, что 7 января лимиты и графики не будут применяться.
Ситуация с миром в Ровненской области
В Ровненской области все же будут действовать почасовые отключения света. Можете ознакомиться с графиком по ссылке.
В Хмельницкой области будет свет
7 января отключений света в Хмельницкой области не будет. Но в облэнерго призывают рационально использовать электроэнергию.
Свет на Запорожье
7 января в Запорожской области отсутствуют графики отключения света. Облэнерго сообщает, что свет выключать не будут.
Какая ситуация в Сумской области
7 января отключения электроэнергии по графикам в Сумской области не планируется. Об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго".
Будет ли свет в Черкассах
Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что "вместе с энергетиками делаем все возможное, чтобы вы были со светом на праздники".
По плану по области сегодня, 7 января, отключений электроэнергии не должно быть. Но при ухудшении ситуации возможны аварийные отключения. Чтобы этого не произошло – следует максимально экономить электроэнергию.
Свет на Полтавщине
7 января Полтаваблэнерго не будет применять никаких ограничений для потребителей. В течение дня в Полтавской области будет действовать энергобезлимит. Но для этого следует не перегружать сеть и не включать одновременно несколько мощных приборов.
Графики отключения света в Одессе.
Компания ДТЭК Одесские электросети ввела стабилизационные графики на территории области, учитывающие сложную ситуацию в энергосистеме после последних обстрелов.
Для того чтобы ознакомиться с графиками, нужно перейти по ссылке и ввести свой населенный пункт, улицу и номер дома.