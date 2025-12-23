Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
Какую роль в войне играют гранаты?
Война в Украине сочетает передовые технологии с изнурительными боями в стиле Первой мировой, когда солдаты иногда сталкиваются вплотную в окопах и блиндажах. В таких условиях как украинские, так и российские военные все чаще полагаются на гранаты.
Однако использование гранат также эволюционировало: теперь они получают тактические усовершенствования, включая адаптации для сброса с беспилотников и компоненты, изготовленные с помощью 3D-печати.
Об опыте применения гранат рассказал американский ветеран, который участвовал в войне в Украине.
Когда ты проходишь через эти окопы, ручные гранаты – твои лучшие друзья,
– объяснил он.
По словам военного, во время некоторых боев с россиянами "ты буквально мог прикоснуться к ним дулом винтовки". В то же время окопы на фронте остаются грязными, неровными и сложными для захвата.
Вы фактически пытаетесь отобрать дом у другого человека, который живет там днями, неделями, месяцами. Поэтому они знают каждый уголок; они знают каждый поворот,
– добавил ветеран.
По данным BI, на поле боя военные применяют широкий спектр гранат – от осколочных и фугасных до свето-шумовых и химических. Дымовые гранаты, в частности, могут помочь создать плохую видимость для эвакуации раненых солдат, хотя это также может привлечь нежелательное внимание со стороны врага.
В обновленной информации Министерства обороны США от января 2025 года говорилось о том, что США поставили Украине "более 50 000 гранатометов и стрелкового оружия" и "более 500 000 000 патронов и гранат для стрелкового оружия". В и этом случае Вашингтон является не единственным поставщиком.
Такой объем поставок свидетельствует о центральной роли этого оружия в боевых действиях на передовой.
Враг начал применять дроны с поджигательной смесью
Недавно украинские военные полка "Рарог" с помощью дрона от "Диких Шершней" перехватили вражеский беспилотник. По словам бойцов, российские оккупанты, вероятно, пытались устроить поджог леса или повредить противодронные тоннели.
На кадрах перехвата, которые опубликовали военные, можно увидеть, что дрон был оборудован подвесным контейнером, из которого распылялась термитная смесь.
В целом применение термитных смесей в боевых действиях уже стало распространенной практикой. Их используют для поражения укрепленных позиций, техники и инфраструктурных объектов противника.