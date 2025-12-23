Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Какую роль в войне играют гранаты?

Война в Украине сочетает передовые технологии с изнурительными боями в стиле Первой мировой, когда солдаты иногда сталкиваются вплотную в окопах и блиндажах. В таких условиях как украинские, так и российские военные все чаще полагаются на гранаты.

Однако использование гранат также эволюционировало: теперь они получают тактические усовершенствования, включая адаптации для сброса с беспилотников и компоненты, изготовленные с помощью 3D-печати.

Об опыте применения гранат рассказал американский ветеран, который участвовал в войне в Украине.

Когда ты проходишь через эти окопы, ручные гранаты – твои лучшие друзья,

– объяснил он.

По словам военного, во время некоторых боев с россиянами "ты буквально мог прикоснуться к ним дулом винтовки". В то же время окопы на фронте остаются грязными, неровными и сложными для захвата.

Вы фактически пытаетесь отобрать дом у другого человека, который живет там днями, неделями, месяцами. Поэтому они знают каждый уголок; они знают каждый поворот,

– добавил ветеран.

По данным BI, на поле боя военные применяют широкий спектр гранат – от осколочных и фугасных до свето-шумовых и химических. Дымовые гранаты, в частности, могут помочь создать плохую видимость для эвакуации раненых солдат, хотя это также может привлечь нежелательное внимание со стороны врага.

В обновленной информации Министерства обороны США от января 2025 года говорилось о том, что США поставили Украине "более 50 000 гранатометов и стрелкового оружия" и "более 500 000 000 патронов и гранат для стрелкового оружия". В и этом случае Вашингтон является не единственным поставщиком.

Такой объем поставок свидетельствует о центральной роли этого оружия в боевых действиях на передовой.

