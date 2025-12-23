Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Яку роль у війні відіграють гранати?

Війна в Україні поєднує передові технології з виснажливими боями у стилі Першої світової, коли солдати інколи зіштовхуються впритул в окопах і бліндажах. У таких умовах як українські, так і російські військові дедалі частіше покладаються на гранати.

Однак використання гранат також еволюціонувало: тепер вони отримують тактичні вдосконалення, включно з адаптаціями для скидання з безпілотників і компонентами, виготовленими за допомогою 3D-друку.

Про досвід застосування гранат розповів американський ветеран, який брав участь у війні в Україні.

Коли ти проходиш через ці окопи, ручні гранати – твої найкращі друзі,

– пояснив він.

За словами військового, під час деяких боїв з росіянами "ти буквально міг доторкнутися до них дулом гвинтівки". Водночас окопи на фронті залишаються брудними, нерівними й складними для захоплення.

Ви фактично намагаєтеся відібрати дім в іншої людини, яка живе там днями, тижнями, місяцями. Тож вони знають кожен куточок; вони знають кожен поворот,

– додав ветеран.

За даними BI, на полі бою військові застосовують широкий спектр гранат – від уламкових і фугасних до світло-шумових і хімічних. Димові гранати, зокрема, можуть допомогти створити погану видимість для евакуації поранених солдатів, хоча це також може привернути небажану увагу з боку ворога.

В оновленій інформації Міністерства оборони США від січня 2025 року йшлося про те, що США поставили Україні "понад 50 000 гранатометів і стрілецької зброї" і "понад 500 000 000 патронів і гранат для стрілецької зброї". В і цьому випадку Вашингтон є не єдиним постачальником.

Такий обсяг постачань свідчить про центральну роль цієї зброї у бойових діях на передовій.

