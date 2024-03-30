Казахов призвали выехать из 2 регионов Украины: офицер ВСУ предположил, как с этим связана Россия
Посольство Казахстана призвало своих граждан покинуть территорию Одесской и Харьковской областей. Якобы из-за "растущей напряженности и нестабильной ситуации с безопасностью".
Казахам предлагают воспользоваться маршрутами через Польшу и Молдову. Такое заявление не возникло на пустом месте, как пояснил 24 Каналу офицер ВСУ и боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец, к этому может быть причастна Россия.
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Россия может проводить ИПСО
Офицер ВСУ подчеркнул, что Казахстан – это дружественное и союзное государство с Россией, которое активно помогало россиянам избегать санкционного режима и способствовало поставке подсанкционных товаров.
Поэтому их дипломатическое представительство может использоваться для проведения информационно-психологических операций. Другими словами – вброс массовой дезинформации,
– отметил Тарас Березовец.
Если бы подобное предупреждение поступало от западных союзников, в таком случае можно к нему отнестись серьезно. Впрочем, европейские посольства не сообщали о необходимости эвакуации их граждан. Поэтому нет оснований доверять Казахстану.
Казахстан и Россия: актуальные новости
- Недавно в селе Коряково Калужской области произошла перестрелка ФСБ с гражданами Казахстана. В результате этого были убиты двое казахов – 35-летнего Сабита Аширалиева и 32-летнего Джанибека Таскулаева. Отмечается, что они приехали в Россию 28 февраля. В Комитете национальной безопасности Казахстана отметили, что по указанному факту ведется досудебное расследование.
- Россия использует пути через Казахстан, чтобы покупать товары двойного назначения – те, которые могут использоваться как в гражданской жизни, так и на войне. Сначала товар через Китай попадает в Казахстан. А потом значительная часть этих товаров оказывается в России. Экспорт 45 целевых товаров вырос до 1,3 миллиарда долларов в 2023 году – это на 64% больше, чем в 2022 году.
- Зенитные и баллистические ракеты, которые испытывают на полигоне Капустин Яр, базирующийся в Астраханской области России, сначала летят в сторону Казахстана и падают в Бокейорде – в степи, где расположен особо охраняемый природный заказник. После испытаний ракеты летят убивать украинцев.