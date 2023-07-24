Светило пол года тюрьмы: Грету Тунберг осудили в Швеции

В шведском суде вынесли приговор экоактивистке Грете Тунберг. Ее обвиняли в неподчинении полиции во время митинга в городе Мальме в прошлом месяце.

Согласно приговору суда, Грета Тунберг должна заплатить штраф. Максимальное наказание могло составить полгода тюрьмы.

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Экоактивистка была участником протеста

В прошлом месяце экоактивисты "Ta tillbaka framtiden" ("Верни себе будущее") организовали митинг, во время которого заблокировали входы и выходы гавани Мальме. Это был протест против использования ископаемого топлива.

Мы решили не наблюдать со стороны, а физически остановить инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы отвоевываем будущее,

– сообщала Грета.

Согласно обвинениям, активистка "участвовала в демонстрации, которая мешала движению транспорта" и "отказался подчиняться приказам полиции покинуть место". Сначала полиция разрешила проводить акцию, однако около тридцати грузовиков не смогли проехать через протестующих. Активистов попросили перейти на поляну, однако 4 человека отказались. Полиция оттащила нарушителей.

Максимальное наказание по обвинению составляет 6 месяцев тюрьмы, однако чаще всего заканчивается штрафом. Так случилось и в этот раз.

Грета Тунберг должна выплачивать штрафы по 50 шведских крон (около 4,50 евро) ежедневно в течение месяца. Также она должна выплатить 1000 шведских крон (около 87 евро) в фонд помощи жертвам преступлений.

После суда экоактивистка назвала решение абсурдным. Кроме того, Грета Тунберг продолжит участвовать в протестах.

У нас нет другого выбора, кроме как продолжать играть не по правилам. Это правила, которые нужно изменить,

– сказала Тунберг.

Оспаривать приговор девушка не собирается.

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