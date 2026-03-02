Об этом рассказал 24 Каналу историк Ярослав Грицак, подчеркнув, по какому сценарию в дальнейшем может разворачиваться война. Отметим, что руководитель ЦПИ Андрей Коваленко заявил, что украинские силы "имеют успехи на фронте и действительно важны", а в то же время враг провалил "все стратегические замыслы, которые ставил себе целью на осень и зиму".

Что будет происходить в Украине в ближайшие 1 - 2 года?

Грицак отметил, что трудно прогнозировать относительно дальнейшей ситуации в Украине больше, чем на полгода.

Если говорить об этих полгода, мы находимся более-менее в стабильной зоне. Далее – неизвестно. Но мы движемся к радикальным изменениям. Поэтому лучше не будет. Однако и не видно, чтобы Украина сколлапсировала,

– подчеркнул он.

Очевидно, что произойдет, по словам историка, большое весеннее наступление россиян. По крайней мере к этому они готовятся. Это будет направление на Краматорск и Славянск, но как это повлияет на Украину, пока трудно спрогнозировать.

Но по крайней мере эти полгода имеем определенное окно не столько стабильности, сколько уверенности. Более того, имеем такое окно еще 1 – 2 года, судя по тому, что Украина имеет определенные запасы, что ей поступили деньги. Что будет дальше, невозможно прогнозировать, потому что не знаем, в каком состоянии находится Россия,

– отметил Ярослав Грицак.

Обычно обращается внимание на слабости Украины, но у России есть структурные слабости. В частности Дональд Трамп мыслит так, что якобы Украина проигрывает, ведь он, по словам историка, не видит, что происходит с Россией.

Кит Келлог уверен, что Россия уже не победит в войне. Однако, по его мнению, и Украина не проиграет, ведь в сердце украинцев "моральное преимущество над Россией". Келлог добавил, что Украина значительно уменьшила военную составляющую России, поэтому и она не потерпела поражения.

В то же время, как отметил Грицак, только бывший спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог убежден, что на самом деле Россия не выиграет, но и Украина не проиграет.

Что известно о новом наступлении россиян?