Про це розповів 24 Каналу історик Ярослав Грицак, наголосивши, за яким сценарієм надалі може розгортатися війна. Зазначимо, що керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що українські сили "мають успіхи на фронті й справді важливі", а водночас ворог провалив "всі стратегічні задуми, які ставив собі за мету на осінь і зиму".

Що відбуватиметься в Україну у найближчі 1 - 2 роки?

Грицак зауважив, що важко прогнозувати щодо подальшої ситуації в Україні більше, ніж на пів року.

Якщо говорити про ці пів року, ми перебуваємо більш-менш у стабільній зоні. Далі – невідомо. Але ми рухаємося до радикальних змін. Тому краще не буде. Проте й не видно, щоб Україна сколапсувала,

– підкреслив він.

Очевидно, що відбудеться, за словами історика, великий весняний наступ росіян. Принаймні до цього вони готуються. Це буде напрямок на Краматорськ та Слов'янськ, але як це вплине на Україну, наразі важко спрогнозувати.

Але принаймні ці пів року маємо певне вікно не стільки стабільності, скільки впевненості. Ба більше, маємо таке вікно ще 1 – 2 роки, судячи з того, що Україна має певні запаси, що їй надійшли гроші. Що буде далі, неможливо прогнозувати, тому що не знаємо, в якому стані перебуває Росія,

– відзначив Ярослав Грицак.

Зазвичай звертається увага на слабкості України, але в Росії є структурні слабкості. Зокрема Дональд Трамп мислить так, що нібито Україна програє, адже він, за словами історика, не бачить, що відбувається з Росією.

До слова. Кіт Келлог впевнений, що Росія вже не переможе у війні. Проте, на його думку, й Україна не програє, адже в серці українців "моральна перевага над Росією". Келлог додав, що Україна значно зменшила військову складову Росії, тому і вона не зазнала поразки.

Водночас, як зазначив Грицак, лише колишній спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог переконаний, що насправді Росія не виграє, але й Україна не програє.

