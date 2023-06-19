Близко к безумию, – Данилов опроверг фейки россиян о "боевых насекомых" и "грязной бомбе"

Россия возобновила распространение фейков об Украине. В частности, оккупанты заявляют, что ВСУ якобы могут применить "грязную бомбу" и "боевых насекомых".

Это 24 Каналу прокомментировал и опроверг секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, россияне переходят любые границы здравого смысла.

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"Но сегодня были не только заявления о "грязной бомбе". Россияне на серьезном уровне рассказывали о "боевых насекомых". Это уже близко к безумию", – сказал Данилов.

Данилов опроверг очередные фейки россиян: смотрите видео

Россия может устроить провокации на своей территории

После длительного "молчания" россияне снова вернулись к басням о так называемой "грязной бомбе". Ее якобы "переместили" на Чернобыльскую АЭС.

Данилов подчеркнул, что в Украине никаких "грязных бомб" нет и быть не может. У нас нет урана, из которого делают оболочку для такой взрывчатки.

Однако россияне могут реализовать собственный фейк на своей территории, чтобы обвинить Украину.

"Они могут придумать все что угодно, чтобы показать какую-то картинку", – отметил Данилов.

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