Обвинения России касательно "грязной бомбы" стали чем-то вроде шутки, – Буданов
Источник:CNN
Руководство России выдало абсолютный бред о том, что Украина готовит провокации с применением так называемой грязной бомбы. Кирилл Буданов официально опроверг эту чушь.
В интервью CNN начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов ответил на вопросы журналиста об использовании Украиной "грязной бомбы". Глава разведки заверил, что эти слухи неправдивы и воспринимаются им, как некая шутка.
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Буданов заверил, что Украина не разрабатывает "грязную бомбу"
Недавно Россия начала активно распространять фейк о том, что Украина якобы готовится использовать "грязную бомбу", чтобы дискредитировать Россию. Это очередной вброс российской пропаганды, чтобы отбелить репутацию России в глазах мирового сообщества и отвести их взгляд от реальных событий.
Кирилл Буданов рассказал журналисту Нику Робертсону, что заявления о "грязной бомбе" абсурдны и фейковы. Призвал миссию МАГАТЭ приехать в Украину и убедиться, что российские утверждения – ложь.
Мы абсолютно поддерживаем визит миссии МАГАТЭ и ждем их. Мы ждем, когда они посетят все ядерные объекты,
– сказал Буданов.
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Страшилки от России о "грязной бомбе": что нужно знать
- Россия сообщила Совбезу ООН, что Украина готовит провокации с использованием "грязной бомбы". Президент Украины считает, что такие вбросы россиян могут свидетельствовать лишь о том, что страна-агрессор пытается заранее оправдать свои преступления.
- Впоследствии министр обороны России провел пропагандистский марафон. Он "выразил свою обеспокоенность" министрам обороны Франции, Турции и Великобритании. Сергей Шойгу нагло оболгал Украину перед иностранными коллегами.
- Однако Франция, Турция и Великобритания не повели себя на такие провокации. Оказалось, что сказочник из Шойгу не слишком убедительный.
- США еще раз предупредили Россию, что будет, если она нанесет ядерный удар по Украине. Представитель Государственного департамента США Нед Прайс подчеркнул, что последствия за использование Россией "грязной бомбы" будут серьезными и безапелляционными.
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