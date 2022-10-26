Слабое место США, – Ступак объяснил, почему россияне разгоняют вброс о "грязной бомбе"

Российские оккупанты постоянно придумывают фейки, чтобы дискредитировать Украину. Недавно они начали кричать о "грязной бомбе". Так, Кремль хочет надавить на "болезненное место" Соединенных Штатов.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, "грязная бомба" – болезненное место американских спецслужб уже более 10 лет.

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Как отметил Ступак, американские спецслужбы уже более 10 лет имеют головную боль в виде "грязной бомбы". Долгое время были опасения, что террористы с Ближнего Востока приобретут ядерные отходы в одной из стран бывшего СССР, сделают из них бомбу и взорвутся в одном из городов США или Европы.

Спецслужбы тратили множество усилий, денег, чтобы сделать невозможным передачу радиоактивных материалов по всему миру. Агенты постоянно работают. Это как "красная тряпка". Они сразу на это бросаются,

– отметил Ступак.

Он предполагает, что таким образом оккупанты хотят нажать на Соединенные Штаты, чтобы те убедили Украину сесть за стол переговоров. Понятно, что сейчас россиянам нужно определенное перемирие, чтобы собрать ресурсы и через время продолжить войну.

Тем не менее эта идея оказалась абсолютно недееспособной. Запад жестко отреагировал на обвинения оккупантов по созданию "грязной бомбы" в Украине.

У россиян своя логика – трафаретная, шаблонная, некреативная. Если им кажется, что идея идеальна, то она на 100% не сработает,

– подчеркнул Ступак.

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