Громкий "хлопок": в Мелитополе ВСУ могли попасть по логову оккупантов

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага на оккупированных территориях. Так, 15 ноября в Мелитополе захватчиков посетил новый "хлопок".

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров. Напомним, что ранее россияне неудачно покурили на заводе "Рефма".

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В Мелитополе могли попасть по логову россиян

По словам Федорова, громкий взрыв прогремел в жилом районе на севере Мелитополя, возле 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов.

По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа.

Туда сразу же поехали скорые, пожарные и оккупантские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты,

– отметил Федоров.



Где расположено логово оккупантов / Карта

Пропагандисты все отрицают

В России уже отреагировали на "хлопок" в Мелитополе. Захватчики, как всегда, врут. Они заявили, что в оккупированном городе якобы взорвалось самодельное устройство около подъезда одного из домов.

Пропагандисты утверждают, что якобы пострадал один человек – его доставили в больницу. Также повреждено окно и балкон многоэтажки.

Заметим, что после таких "хлопков" россияне всегда все списывают на теракты.

Взрыв мог произойти в доме коллаборанта

Местные СМИ сообщают, что в Мелитополе взрыв произошел в одном из жилых домов. Самодельное взрывное устройство сработало в подъезде, где проживает местный коллаборант Дмитрий Трухин.

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