В Грузии на один глаз ослеп оператор, которого избили противники ЛГБТ

В результате нападения противников ЛГБТ-сообщества в Грузии пострадал оператор Илия Твалиашвили. После избиения мужчина частично потерял зрение.

Оператор в интервью телекомпании "Рустави 22" рассказал о том, как на него напали, и что было дальше.

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Избитый во время беспорядков в Грузии оператор ослеп

Кто-то тащил меня за пояс камеры, кто-то за кабель, другие били меня кулаками. Я упал, и меня начали бить ногами, в основном били по голове, я кричал, но они не останавливались,

– поделился пережитым мужчина.

Далее, по его словам, он потерял сознание и пришел в себя в машине полиции. Оператор подчеркнул, что не понимает, как можно так безжалостно подвергать смертельной опасности незнакомого человека, который не сделал тебе ничего плохого.

Твалиашвили сообщил, что в результате жестокого избиения он ослеп на один глаз и не знает, когда сможет вернуться к работе.

Позиция власти и оппозиции по ситуации

Министерство внутренних дел Грузии продолжает идентификацию нападавших. Сейчас задержали 21 участника агрессии в отношении журналистов.

В то же время оппозиционные политики критикуют темпы расследования и отмечают, что в результате действий радикалов более 50 работников медиа получили повреждения различной степени тяжести.

Массовое избиение журналистов в Грузии и протесты после этого