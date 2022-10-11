Десятки пожаров и сотни обесточенных городов и сел: в ГСЧС рассказали о массированной атаке

Российские оккупанты 10 октября массированно обстреляли города Украины. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали фото последствий ракетных ударов.

Россия терпит поражение на фронте, поэтому продолжает воевать с мирным населением. ГСЧС опубликовала важнейшую информацию о последствиях массированных обстрелов 10 октября .

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Ликвидация пожаров по всей Украине

По словам ГСЧС, россияне попали по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и городе Киеве. В общей сложности вспыхнуло более 30 пожаров, но их удалось оперативно ликвидировать.

К тушению пламени привлекли более тысячи спасателей и около 120 единиц техники ГСЧС.

Спасатели укротят огонь: смотрите фото ГСЧС

Ситуация с электроснабжением

По предварительной информации, погибли 19 человек. Еще 105 человек были травмированы.

По состоянию на 07:00 11 октября остается обесточенным 301 населенный пункт. В частности, в таких областях:

Киевской;

Львовской;

Сумской;

Тернопольской;

Хмельницкий.

Для обеспечения электроснабжения работают 22 электростанции:

15 из них поддерживают электричество в учреждениях здравоохранения

7 электростанций вовлечены в обслуживание объектов критической инфраструктуры.

Энергетики сообщают, что возобновили электроснабжение в 3571 населенном пункте в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

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Массированная атака на Украину 10 октября

В 08:30 "прилетело" в столицу. Ракеты попали в Шевченковский и Соломенский районы города Киева, эту информацию подтвердили местные власти. Впоследствии враг атаковал другие районы столицы – пострадала гражданская инфраструктура. Вечером стало известно, что есть жертвы среди мирного населения.

Во время воздушной тревоги около 9 часов раздались взрывы в Хмельницком, Житомире и Тернополе. Местные власти сообщили, что работает ПВО.

Впоследствии стало известно о взрывах в других регионах Украины, в частности, во Львове, Кременчуге, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Конотопе и других городах. Подробно читайте в материале 24 канала .

. Украинские власти сразу отреагировали на ситуацию. Президент Владимир Зеленский записал срочное видеообращение, в котором сказал, что россияне атакуют электросети и хотят уничтожить украинцев; а глава МИД Кулеба сообщил, что возвращается с турне по Африке, чтобы связаться с международными партнерами по ситуации.

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