По меньшей мере 50 "Калибров" уже загружено: Россия может нанести новый массированный удар

Вражеская армия пока не способна активно действовать в акватории Черного моря. В то же время Россия не отказывается от нанесения массированных ракетных ударов по Украине и имеет 50 "Калибров" наготове.

Российские войска контролируют только часть Черного моря и ищут новые возможности для вывода кораблей. Об этом рассказала спикер Оперативного командования “Юг” Наталья Гуменюк.

Читайте также Taurus, ATACMS или Leopard: какое вооружение срочно нужно ВСУ

По ее словам, у врага остаются ракетоносители с загруженными ракетами – эти "Калибры" Россия может использовать для нового массированного удара.

Несмотря на то, что россияне не могут активно действовать в акватории Черного моря, но в базах у них все равно стоят уже загруженные "Калибрами" ракетоносители. Опасность остается высокой. Загружено 50 ракет, – подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что вероятность удара остается, даже если ракетоносители заведены в пункт базирования, а не находятся на боевом дежурстве или на пусковых рубежах.

В течение последнего месяца враг вдвое выводил ракетоносители на боевое дежурство – это происходило перед массированными ракетными атаками.

Гуменюк отметила, что общее количество ракетоносителей россиян составляет 9 единиц, "включая надводные и подводные корабли".

Массированные обстрелы Украины: что известно