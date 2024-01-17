К чему россияне могут готовиться на левобережье Херсона: в ОК "Юг" ответили

Несмотря на значительные потери в живой силе и технике, оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных на левобережье Херсона. И, очевидно, не остановятся.

Пока критических изменений в тактике врага нет, но россияне могут готовиться к мощному удару в будущем. Такой информацией с 24 Каналом поделилась начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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Подробнее о предполагаемых планах оккупантов

В середине октября 2023 года украинские военные форсировали Днепр в районе Херсона и оттеснили россиян с нескольких позиций на оккупированном левом берегу реки. Сначала говорилось, в частности, о Пойме и позициях на северной окраине Песчановки. Позже к ним добавились Крынки. Уже почти три месяца российская армия пытается выбить оттуда украинских военных, но безуспешно.

Они продолжают свои системные штурмовые действия, не имеющие успеха. Однако россияне с такой упорной настойчивостью их повторяют под давлением военно-политического руководства, требующего от них выбивания Сил обороны из плацдарма на левом берегу,

– сказала руководитель пресс-центра Сил обороны.

Именно поэтому такое поведение в дальнейшем сохранится. Для этого у врага есть соответствующий ресурс – и технический, и человеческий. Хотя наблюдается заметная экономия техники. В определенной степени из-за того, что на первых волнах атакующих действий россияне понесли огромные потери и поняли, что могут остаться без поддержки.

В районе Крынок россияне сконцентрировали около 10 тысяч военных . Оккупанты пытаются выбить украинских военных с занятых позиций.

Сейчас, по словам Гуменюк, оккупанты вынуждены выполнять более-менее очередные, регулярные вылазки. Они стараются держаться в пешем порядке и соответственно беречь технику, по всей вероятности, накапливают ее для более мощного удара. Однако глобальные формирования ударных группировок у захватчиков не зафиксированы.

Какая ситуация на левом берегу Херсона: коротко