Вовсе не 600 тысяч: у Буданова назвали точное количество оккупантов в Украине

14 декабря во время так называемой "прямой линии" с электоратом Владимир Путин назвал численность российской группировки, вовлеченной в войну в Украине. ГУР тем временем говорит о совсем других цифрах.

По словам Путина, в Украине воюют 617 тысяч российских солдат. Действительно ли это так, в комментарии СМИ ответил представитель украинской разведки Андрей Черняк.

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Какое количество оккупантов в Украине

Так, Черняк отметил, что на сегодня численность российской армии в Украине составляет 443 тысячи солдат. Кроме того, на фронте и оккупированных территориях находятся близко 30 тысяч оккупантов из росгвардии.

В конце октября в ГУР уже называли количество вражеских бойцов в Украине. Она была примерно такой же – более 400 тысяч. Тогда представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что это достаточно значительное количество личного состава. Впрочем, по словам военного, его недостаточно для повторения наступательных действий, которые Россия предприняла в феврале 2022 года. Однако имеющимися силами враг вполне может проводить отдельные операции на отдельных участках фронта.

Вторая волна мобилизации в России

Во время пресс-конференции Путин заявил, что сейчас вторую волну мобилизации в стране-агрессоре проводить не будут, ведь людей хватает.

В Институте изучения войны считают, что российский диктатор намеренно преувеличил численность своей армии в Украине. Он сделал это с двумя целями. Первая – успокоить опасения своих граждан по поводу мобилизации. Вторая – деморализовать и испугать Запад и Киев.

По мнению экспертов, Путин откладывает проведение второй волны мобилизации на период после выборов. Победив, он вполне может использовать депрессивные регионы России для пополнения и обновления своей группировки в Украине. Путин планирует набрать еще около 400 тысяч россиян.

Напомним, что 1 декабря глава Кремля выдал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора на 170 тысяч больше. Пополнять ряды российской армии диктатор хочет за счет контрактников.

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