Это серьезная пощечина режиму Путина, – в ГУР назвали последствия атаки на "Оленегорский горняк"
Атака дрона на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" будет иметь разные последствия для России. Удар по кораблю навредил России как информационно, так и безопасно.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал о последствиях атаки на "Оленегорский горняк", пишет 24 Канал. По его словам, сегодня можно будет услышать реакцию таких пропагандистов как Скабеева и Соловьев.
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В России "военкоры" грызутся из минобороны
Как сказал Юсов, россиянам будет что обсудить, поскольку на фоне информации пропагандистов, мол, в России "все идет по плану", о том, что действия Сил обороны якобы "не имеют успеха", одним за другим случаются такие "досадные" случаи, как с кораблем "Оленегорский горняк".
Также представитель украинской разведки обратил внимание, что так называемые российские "военкоры" и минобороны сцепились в новом поединке, обвиняя друг друга.
Юсов отметил, что "военкоры" обвиняют минобороны России в том, что оно оторвалось от реальности и отрицает очевидные вещи. В частности, говорится о "сказке" о "сбитых всех целях" и "повреждений нет", несмотря на очевидные видео повреждения, в частности "Оленегорского горняка".
В то же время российское минобороны, как говорит Юсов, обвиняет "военкоры", мол, те "подрывают какую-то мифическую безопасность России".
В этом плане все очень хорошо. Для политического руководства российского режима это серьезная пощечина,
– считает он.
Также Юсов сказал, что повреждение "Оленегорского горняка" – это большая потеря для флота окупантов в плане безопасности. В частности, планирование дальнейших десатных операций и использования этих судов становится более проблематичным.
"Это серьезный фактор, с которым оккупанты будут считаться", – резюмировал представитель ГУР МО.
Атака на "Оленегорский горняк": что известно
- Ночью 4 августа надводный дрон атаковал российский десантный корабль "Оленегорский горняк". В российском минобороны заявили, что "Оленегорский горняк" и катер П-349 "Суворовец" якобы отразили атаку двух дронов.
- Однако уже утром стало очевидным, что россияне врут. Россияне начали публиковали видео, как "Оленегорский горняк", склонившийся на бок, буксируют к берегу. Информации о судьбе катера П-349 "Суворовец" – нет.
- Атака на "Оленегорский горняк" – это спецоперация СБУ вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину.