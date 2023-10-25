Во временно оккупированном Донецке россияне остались без склада оружия благодаря ГУР

Воины ГУР МО обнаружили вражеский склад с боеприпасами в Донецке, который находится во временной оккупации со стороны России. Украинские спецназовцы его уничтожили.

Во временно оккупированном Донецке недавно было громко. Наши разведчики уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков.

Читайте также Взрывчатка была под сиденьем: в Бердянске подорвали российского военного

Кому именно принадлежал этот склад

Украинские защитники ударили высокоточным оружием по базе вооружения, которую оккупанты обустроили на улице Ревякина. В результате вражеская цель была уничтожена.

База с вооружением принадлежала 110-й отдельной мотострелковой бригаде 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск, которая сейчас задействована в штурмовых действиях в районе Авдеевки,

– говорится в сообщении.

Удар по этому складу с боекомплектом был нанесен 23 октября в 03:20 ночи.



Именно здесь располагался вражеский склад с боеприпасами / Фото ГУР МО

Последние новости о потерях российских оккупантов