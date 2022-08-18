Сегодня Эрдоган и путин являются партнерами. Более того, западные страны уже рассматривают возможность введения санкций против Турции за ее отношения с россией. В свою очередь, Гутерриш также отстаивает интересы россии. Именно поэтому стороны постараются достичь того, что очень нужно россии – готовности Украины к переговорам. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Андрей Жданов.

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Они оба будут пытаться склонить Украину к переговорам. Ведь сегодня это крайне необходимо россии,

– подчеркнул он.

Жданов предполагает, что одним из первых условий переговоров будет прекращение огня. Враг пытается добиться этого как можно скорее. "россияне чувствуют, что их армии уже недостаточно для содержания тех территорий, которые они захватили", – сказал военный эксперт.

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Пока можно утверждать, что интересы путина и Эрдогана совпадают. Эрдоган хочет стать новым лидером Ближнего Востока и Центральной Африки. Он стремится выстроить свою политическую карьеру как политика мирового уровня. А москве нужно перемирие.

Эрдоган пытается "утащить" Украину из-под носа в США и коллективного Запада. Если он посадит Украину и россию за стол переговоров, он будет политиком №1, который пытается урегулировать войну на европейском континенте, а не Европа или США.

– сказал он.

У президента и общества четкая позиция

Однако Украина ни в коем случае не пойдет на условия россиян. Суверенитет страны, заметил Жданов, и проявляется в том, что оно может выдвигать собственные требования и отстаивать их. Президент Зеленский четко сформулировал позицию Украины, полностью поддержанную обществом: главное условие для начала переговоров – это вывод российских войск с наших территорий в границах 1991 года.

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