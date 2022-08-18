Сьогодні Ердоган та путін є партнерами. Ба більше, західні країни вже розглядають можливість введення санкцій проти Туреччини за її стосунки з росією. Своєю чергою, Гутерреш також відстоює інтереси росії. Саме тому сторони намагатимуться досягти того, що конче потрібно росії – готовності України до перемовин. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Андрій Жданов.
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Вони обидва намагатимуться схилити Україну до перемовин. Адже сьогодні це вкрай необхідно росії,
– наголосив він.
Жданов припускає, що однією з перших умов перемовин буде припинення вогню. Ворог намагається досягти цього якомога швидше. "росіяни відчувають, що їхньої армії вже недостатньо для утримання тих територій, які вони захопили", – сказав військовий експерт.
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Наразі можна стверджувати, що інтереси путіна та Ердогана збігаються. Ердоган хоче стати новим лідером Близького Сходу та Центральної Африки. Він прагне відбудувати свою політичну кар'єру як політика світового рівня. А москві потрібне перемир'я.
Ердоган намагається "потягнути" Україну з-під носа у США та колективного Заходу. Якщо він посадить Україну та росію за стіл перемовин, то він буде політиком №1, який намагається врегулювати війну на європейському континенті, а не Європа чи США,
– сказав він.
У президента та суспільства чітка позиція
Однак Україна в жодному разі не піде на умови росіян. Суверенітет держави, зауважив Жданов, і проявляється у тому, що вона може висувати власні вимоги та відстоювати їх. Президент Зеленський чітко сформулював позицію України, яка повністю підтримана суспільством: головна умова для початку перемовин – це вивід російських військ з наших територій у кордонах 1991 року.
Позиція Туреччини та ООН щодо російсько-української: коротко
- На початку серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся з кремлівським диктатором владіміром путіним у сочі. Лідери домовилися про нарощення обсягів торгівлі з росією. Крім того, Туреччина погодилася частину коштів за газ платити рублями.
- Попри те, що Ердоган активно співпрацює з росією, йому не потрібне її посилення. На думку міністра закордонних справ (2014 – 2019) Павла Клімкіна, турецькому лідеру потрібна сильна та незалежна Україна.
- Ердоган переконаний, що турецька дипломатія успішно виконує роль посередника у російсько-українській війні. Так, він знову запропонував путіну провести зустріч із Зеленським у Туреччині.
- Турецька компанія Baykar Makina, яка виготовляє безпілотники Bayraktar, навідріз відмовилася працювати з окупантами. Вона пообіцяла, що жодного їхнього безпілотника в росіян не буде. Натомість в Україні збираються побудувати завод з виробництва "Байрактарів".
- Після чергового обстрілу ЗАЕС росіянами генсек ООН Антоніу Гутерреш зробив офіційну заяву щодо ситуації закликав припинити вогонь на станції та поблизу неї, а також повністю демілітаризувати периметр довкола атомної електростанції.
- Антоніу Гутерреш попередив, що один прорахунок відділяє світ від ядерного знищення. Секретар ради національної безпеки і оборони України наголосив, що це – доволі цинічна заява.
- Крім того, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Гутерреш вважає будь-яку атаку на атомну станцію "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС. Втім, це може відбутися лише у разі одночасної згоди України та росії.
- ООН запускає місію з розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці. Організація має намір встановити факти "обстрілу" колонії, де вони утримувалися.
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