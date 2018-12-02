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      Гвоздик – Стивенсон: видео боя

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      Гвоздик – Стівенсон відео бою
      Гвоздик – Стівенсон відео бою

      У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC.

      Это был бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Сам бой продлился 11 раундов, пока Гвоздик не отправил соперника в нокаут.

      Читайте такжt: Гвоздик эффектно победил нокаутом и стал чемпионом мира по боксу по версии WBC

      Гвоздик победил и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

      Видео боя Гвоздик – Стивенсон

       

      Теги: Бокс Александр Гвоздик Гвоздык – Стивенсон Спорт
      Источник: 24 Канал
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