Гвоздик – Стивенсон: видео боя

У ніч на неділю, 2 грудня, відбудеться бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC.

Это был бой за полноценный титул чемпиона WBC между временным чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBC Александром Гвоздиком и обладателем полноценного титула Адонисом Стивенсоном. Сам бой продлился 11 раундов, пока Гвоздик не отправил соперника в нокаут.

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Гвоздик победил и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Видео боя Гвоздик – Стивенсон