Blackjack сорвал куш: ГУР рассказало детали успешной операции хакеров на минобороны врага
Источник:ГУР
Киберхакеры из Blackjack нанесли удар по российскому оборонному сектору. Они удалили важные данные с серверов врага.
Главное управление разведки Украины утром 19 января подтвердило информацию об удачной кибероперации против российского госпредприятия, обслуживающего министерство войны агрессора. В результате атаки было получено 1,2 терабайта конфиденциальной информации.
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Киберудар по военной инфраструктуре России
Операция группировки Blackjack позволила нашим соответствующим службам безопасности получить техническую документацию более 500 объектов минобороны России. Эти данные содержат сведения о военных объектах противника, которые уже построены, находятся в стадии строительства или планируются к возведению.
Удачную операцию провели специалисты украинской организации Blackjack ― киберволонтеры мастерски проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученного массива – техническая документация более чем на 500 объектов минобороны России,
– констатируют в ГУР.
Утрата данных серьезно усложнит русские военные строительные проекты, временно парализовав развитие новейших объектов. Это создает дополнительные препятствия военным планам московских захватчиков.
Украинская разведка подтвердила операцию хакеров / Изображение ГУР
Другие операции хакеров по Blackjack
Украинское киберсообщество продолжает демонстрировать свою эффективность и вклад в национальную безопасность. Каждая успешная операция повышает моральный дух и свидетельствует, что Россия не так "непобедима", которой хочет казаться.
- Недавно хакеры из Blackjack, вероятно, имеющие отношение к Службе безопасности, сломали московского интернет-провайдера "М9ком". Им удалось снести серверы этого интернет-провайдера. Было удалено 20 терабайтов данных.
- Кроме того, они фактически разоблачили реальное лицо Путина, когда тот произносил новогоднюю речь. Благодаря киберспециалистам новогоднее обращение Путина неожиданно превратилось в выступление о военных неудачах и экономических потерях.
- Также важно, что Blackjack уничтожили IT-инфраструктуру "Росводоканала". Вероятно, их поддерживали киберспециалисты СБУ. Было скачано 1,5 терабайта файлов компании, а объем общего количества удаленных данных составляет более 50 терабайтов.