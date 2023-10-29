"Это наш ближайший друг": боевики ХАМАС готовы освободить заложников-россиян
Боевики ХАМАС держат в заложниках не менее 224 человек, среди которых граждане разных стран. Палестинская террористическая группировка готова освободить из плена, в частности, российских граждан, потому что Россия для них "ближайший друг".
Об этом заявил Муса Абу Марзук – член политбюро и глава так называемого "отдела по внешним связям" ХАМАС. Его слова цитируют российские пропагандистские СМИ.
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Россия "ближайший друг" для ХАМАС
Марзук заявил, что ХАМАС получил от российского МИДа список граждан, которые могут быть среди заложников. В настоящее время боевики разыскивают россиян и даже готовы отпустить их.
От российской стороны через МИД мы получили список граждан, имеющих двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и будем тщательно обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга,
– заявил представитель боевиков ХАМАС.
По словам Марзука, в плену ХАМАС 8 граждан России. Он подчеркнул, что сейчас их разыскивают, а как только найдут – отпустят. Марзук заявил, что ХАМАС это сделает, несмотря на сложности сложившейся ситуации.
Представитель ХАМАС также подчеркнул, что к мирным гражданам якобы "относятся как к гостям".
Заложники в плену ХАМАС: последние новости
- По последним данным, боевики ХАМАС держат в плену не менее 224 человек. Среди них не только граждане Израиля, но и другие страны.
- Террористы 17 октября впервые опубликовали кадры с заложницей. На них – 21-летняя Мия Шем, гражданка Израиля и Франции. Она оказалась в плену 7 октября – в первый день нападения боевиков ХАМАС. Девушку похитили с фестиваля электронной музыки, который проходил на границе с Сектором Газы.
- 20 октября боевики ХАМАС освободили первых заложников. Ими оказались гражданки США 59-летняя Джудит и ее 17-летняя дочь Натали Раанан. Боевики похитили женщин в кибуце Нахаль-Оз накануне дня рождения родственника, который женщины планировали отпраздновать.
- 23 октября боевики ХАМАС отпустили еще 2 человека из плена. Освобождение произошло при посредничестве Египта и Катара. Уволены 79-летняя Нурит Купер и 85-летняя Йохевед Лифшиц.
- Сетью распространяется информация, что боевики ХАМАС планируют передать Красному Кресту около 50 заложников. Все они обладают двойным гражданством.