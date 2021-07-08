Об этом сообщили в местном телеграм-канале 8 июля. Также обнародовали видео задержания.

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Полицейские задерживают иностранца: видео телеграмма "СТО Харьков" (присутствует ненормативная лексика 18+)

Пробил лобовое стекло

В подписи к видео говорится, что мужчина бросался на автомобили. Однако побить, вероятно, удалось лишь 1. На видео показали Hyundai, у которого много трещин на лобовом стекле.

Автор видео предположил, что у злоумышленника что-то случилось с головой. Также в сети предположили, что злоумышленник был под наркотиками. Кричать он начал, когда приехали полицейские. Сперва они повалили неадеквата на дороге. Затем перенесли на тротуар, где, вероятно, вызвали подмогу и медиков. Задержанный не переставал кричать ни на минуту.

Побитый иностранцем автомобиль Hyundai телеграмм "СТО Харьков" (присутствует ненормативная лексика 18+)

Обратите внимание! В Харькове и ностранец бросился под поезд метро. Он прыгнул на колею и, вероятно, хотел совершить самоубийство. Однако машинист успел вовремя затормозить.

Полицейский сидит возле задержанного иностранца в Харькове: телеграмм "СТО Харьков" (присутствует ненормативная лексика 18+)