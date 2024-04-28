Враг наращивает войска и перегруппировывается, – Сырский о ситуации на Харьковском направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский изложил подробное описание ситуации, которая сложилась на фронте. Отдельно генерал упомянул о ситуации на Харьковском направлении.

По данным генерала, наши защитники сейчас мониторят ситуацию на Харьковском направлении. А оккупанты в свою очередь там проводят подготовительные мероприятия.

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Сырский рассказал о ситуации на Харьковском направлении

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины отметил, что на Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям на Севере Украины нет.

Вместе с тем, отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении,

– подчеркнул генерал.

Сырский подчеркнул, что на наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.

Также Силам обороны удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки на Купянском направлении и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении.

"Продолжаются работы по фортификационному оборудованию оборонных рубежей и позициям", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Что еще Сырский рассказал в своем сообщении

Александр Сырский отметил, что украинским защитникам удалось установить контроль над островом Нестрига в Херсонской области. Это один из многих островов, которые расположены в долине и дельте реки Днепр.

В то же время, по словам генерала, наши защитники переместились на новые рубежи на Покровском и Кураховском направлениях. Это было необходимо для сохранения жизни воинов.

В частности, подразделения Сил обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом на Кураховском и Покровском направлениях россияне добились определенных тактических успехов. В то же время оперативное преимущество противник получить не смог.

Главнокомандующий ВСУ заметил, что, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, вражеские войска сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях., создав значительное преимущество в силах и средствах. Какая ситуация на каждом из направлений фронта– читайте в материале.