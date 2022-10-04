Как ВСУ продвигаются в Херсонской области: Хлань рассказал о деоккупации территорий

Украинские защитники продолжают деоккупировать населенные пункты в Херсонской области. Оккупационная армия под натиском ВСУ отходит на значительное расстояние.

Об этом 24 каналу сказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он подчеркнул, что на севере Херсонской области украинские воины имеют значительный успех, что подтверждает и американский Институт изучения войны.

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Что известно об освобожденных селах в Херсонской области

Хлань отметил, что накануне ВСУ освободили Осокоровку, Золотую Балку, Михайловку, Крещеновку и Шевченковку. Эти села на пути к Дудчанам.

Если говорить по фотографиям именно вот этих сел – это продвижение было 10 километров от линии фронта, которая была еще двое суток назад,

– заявил депутат Херсонского облсовета.

Он отметил, что в российских пабликах с самого утра поднялась паника по отношению к Дудчанам. Коллаборант Сальдо, в частности, сообщал, что оккупанты отошли за Дудчаны и взорвали мост.

То есть появилась такая информация и это уже определенная надежда, потому что Дудчаны – это 30 км от предыдущей линии фронта. В то же время появляются фотографии из Новопетровки. И они не могут не радовать,

– сказал Хлань.

То есть, заметил он, на севере Херсонской области украинские бойцы преуспеют, что подтверждает и американский Институт изучения войны.

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Хлань отметил, что еще утром захватчики начали говорить о Давыдовом Броде и Дудчанах, заявляя о плановой передислокации.

Они называют плановой передислокацией для того, чтобы удерживать более укрепленные позиции. Но ведь это полное вранье, потому что более укрепленные позиции были именно по линии фронта,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

По его словам, линия фронта стояла около 4 месяцев неподвижно. И тот же Давыдов Брод – это населенный пункт, за который всегда шли бои, поскольку он расположен на берегу реки Ингулец. Это значит, что они теряют стратегическую позицию.

Наши Вооруженные Силы уже имеют уверенное продвижение, в частности через реку Ингулец, закрепившись абсолютно уже на этом берегу и можно двигаться дальше в сторону Днепра и вытеснять врага вплоть до Берислава,

– отметил Хлань.

Он добавил, что на северо-востоке от Давыдова Брода оккупационные войска будут сыпаться, ведь там нет никаких их укреплений. Судя по их пабликам, россияне планируют отходить на достаточно большое расстояние.

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