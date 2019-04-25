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      Хищение в "Укроборонпроме": почему еще никому не объявили подозрения

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      Сытник раскрыл детали расследования о хищении в "Укроборонпроме"
      Сытник раскрыл детали расследования о хищении в "Укроборонпроме" / Коллаж 24 канал

      Сегодня продолжается расследование касаемо коррупционных схем в "Укроборонпроме". Пока ни одно уголовное производство еще не было истребовано. Кроме того, антикоррупционные прокуроры подозрения никому не объявили.

      Как рассказал во время заседания комитета по предупреждению коррупции директор НАБУ Артем Сытник, заместитель председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры, прокурор Максим Грищук предоставил детективам возглавляемого им ведомства указание не упоминать в материалах уголовного дела фамилию Гладковского.

      Читайте также: НАБУ завершило расследовать свою причастность к делу о коррупции в "Укроборонпроме"

      "Что касается самого расследования, с момента регистрации производства по сюжету Bihus.info, 26 февраля, с тех пор не востребовано ни уголовное производство, по которому ставился вопрос о истребовании. Поэтому фактически идет расследование тех фактов и сегодня подозрение никому пока не объявляем. Сейчас прошло несколько месяцев. Подозрений никаких не объявлено. Расследование продолжается", – отметил он.

      Как заметил Сытник за весь период работы НАБУ и САП были предоставлены до 10 указаний прокурорам в делах "Укроборонпрома" и оборонной сферы .

      "За весь период работы НАБУ и САП было предоставлено до 10 указаний прокурорам по этим делам. Исходя из того, что такое малое количество указаний, я думаю, что это и есть совместная работа детективов и прокуроров", – подчеркнул Сытник.

      Ранее Артем Сытник в комментарии 24 каналу рассказывал, что ему пришлось освободить от работы двух сотрудников НАБУ – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко, чтобы на них не давили после расследования в "Укроборонпроме". Кроме того, интересно и то, что руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело против Сытника в связи со скандалом в "Укроборонпроме".

      Читайте также: Таинственные "87 страниц", или Как Луценко и Сытник поссорились из-за расследования Bihus.Info

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме" ? По данным расследования журналистов Bihus.Info, сын к тому времени первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковський вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений может составлять не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      К коррупционным сделкам причастны Олег Гладковський (бизнес-партнер президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбацком" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. Также 4 марта Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

      коррупция в "Укроборонпроме": хроника последних событий
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      Теги: Новости Украины Новости политики Артем Сытник НАБУ САП Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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