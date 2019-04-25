Сегодня продолжается расследование касаемо коррупционных схем в "Укроборонпроме". Пока ни одно уголовное производство еще не было истребовано. Кроме того, антикоррупционные прокуроры подозрения никому не объявили.

Как рассказал во время заседания комитета по предупреждению коррупции директор НАБУ Артем Сытник, заместитель председателя Специальной антикоррупционной прокуратуры, прокурор Максим Грищук предоставил детективам возглавляемого им ведомства указание не упоминать в материалах уголовного дела фамилию Гладковского .

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"Что касается самого расследования, с момента регистрации производства по сюжету Bihus.info, 26 февраля, с тех пор не востребовано ни уголовное производство , по которому ставился вопрос о истребовании. Поэтому фактически идет расследование тех фактов и сегодня подозрение никому пока не объявляем. Сейчас прошло несколько месяцев. Подозрений никаких не объявлено. Расследование продолжается", – отметил он.

Как заметил Сытник за весь период работы НАБУ и САП были предоставлены до 10 указаний прокурорам в делах "Укроборонпрома" и оборонной сферы .

"За весь период работы НАБУ и САП было предоставлено до 10 указаний прокурорам по этим делам. Исходя из того, что такое малое количество указаний, я думаю, что это и есть совместная работа детективов и прокуроров", – подчеркнул Сытник.

Ранее Артем Сытник в комментарии 24 каналу рассказывал, что ему пришлось освободить от работы двух сотрудников НАБУ – Олега Борисенко и Дмитрия Литвиненко, чтобы на них не давили после расследования в "Укроборонпроме". Кроме того, интересно и то, что руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело против Сытника в связи со скандалом в "Укроборонпроме".

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