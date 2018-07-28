Хэмилтон получил поул-позицию на старте гран-при Венгрии

Льюис Хэмилтон стал самым быстрым гонщиком в квалификации этапа Формулы-1 в Будапеште, опередив Валттери Боттаса и Кими Райкконена.

В середине квалификации на автодроме "Хунгароринг" пошел сильный дождь, который спутал все карты гонщикам. Так, из-за ухудшения погодных условий, в третий сегмент не сумел пробиться пилот Red Bull Даниэль Риккардо (12-е место). При этом в финал квалификации попали оба гонщика Toro Rosso Брэндон Хартли и Пьер Гасли

Читайте также: Умер бывший президент Ferrari Маркионне

Поул в Венгрии стал пятым для Хэмилтона в текущем сезоне, по этому показателю он сравнялся с Феттелем.

Гонка гран-при Венгрии состоится в воскресенье, 29 июня. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

Стартовая решетка гран-при Венгрии 2018

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24